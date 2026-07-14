Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Timor Leste chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN

Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Kinh tế, kiêm Bộ trưởng Du lịch và Môi trường Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay trao quà lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại ASEAN, ngày 13/7, tại Dili, Đại biện Việt Nam tại Timor Leste Phạm Bình Đàm đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Kinh tế, kiêm Bộ trưởng Du lịch và Môi trường Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Phó Thủ tướng Francisco Kalbuadi Lay đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Timor Leste, trong đó có việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và ASEAN. Phó Thủ tướng cho rằng kinh nghiệm phát triển và hội nhập của Việt Nam có nhiều giá trị tham khảo đối với Timor Leste.

Hai bên đã trao đổi về triển vọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, du lịch, kết nối và thu hút đầu tư. Đại biện Phạm Bình Đàm khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và các ưu tiên phát triển của Timor Leste. Đại biện cho rằng hai nước có nhiều điều kiện để hình thành các chương trình hợp tác thiết thực, trước mắt có thể thúc đẩy trao đổi chuyên gia, khảo sát nhu cầu, đào tạo cán bộ và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp. Trong lĩnh vực du lịch, hai bên nhất trí Timor Leste có tiềm năng phát triển các sản phẩm gắn với cảnh quan thiên nhiên, biển đảo và bản sắc văn hóa đặc sắc.

Trao đổi về việc Timor Leste chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029, Phó Thủ tướng Francisco Kalbuadi Lay bày tỏ mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong tổ chức các sự kiện đa phương, đào tạo cán bộ, lễ tân, hậu cần, truyền thông và điều phối liên ngành. Đại biện Phạm Bình Đàm khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phù hợp, góp phần hỗ trợ Timor Leste tham gia ngày càng chủ động và hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN.

Phó Thủ tướng Francisco Kalbuadi Lay khẳng định Chính phủ Timor Leste coi trọng sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam và sẵn sàng xem xét, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định một số lĩnh vực, dự án và hoạt động hợp tác cụ thể.

Cuộc gặp góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam–Timor Leste đi vào chiều sâu, chuyển các tiềm năng và thiện chí chính trị thành những chương trình hợp tác thiết thực, phục vụ phát triển của mỗi nước và đóng góp vào đoàn kết, hợp tác trong ASEAN./.