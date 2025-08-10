Việt Nam quảng bá sầu riêng tại Lễ hội sầu riêng ASEAN-Trung Quốc

Tổng thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn và Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tham quan gian hàng của Việt Nam. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Gian hàng của Việt Nam, do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức thực hiện, đã trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm liên quan đến sầu riêng như sầu riêng tươi, kem sầu riêng, bánh sầu riêng… cũng như các loại trái cây khác như thanh long, chanh leo…, thu hút sự quan tâm, thưởng thức của đông đảo người dân Bắc Kinh cũng như đại biểu các nước ASEAN tại Trung Quốc.

Phát biểu tại Lễ hội, ông Sử Trung Tuấn (Shi Zhongjun), Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN cho biết sầu riêng được mệnh danh là “Vua của các loại trái cây nhiệt đới”. Hương vị đậm đà và êm dịu giống như mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, có lịch sử lâu dài và ngày càng gắn kết.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN là một phần quan trọng trong các nhận thức chung mà các nhà lãnh đạo hai bên đạt được. Đây cũng là trọng tâm công tác của Trung tâm Trung Quốc - ASEAN trong những năm gần đây.

Lễ hội sầu riêng lần này là một mô hình thu nhỏ của những thành tựu hợp tác nông nghiệp giữa hai bên. Hiện nay, ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 5 năm liên tiếp và Trung Quốc đã duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 16 năm liên tiếp. Năm 2024, tổng giá trị thương mại song phương đạt 6.990 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 973 tỷ USD), trong đó thương mại nông nghiệp chiếm gần 10% và vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt. Đặc biệt, các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, măng cụt, nhãn và thanh long ASEAN đã đi vào hàng ngàn hộ gia đình ở Trung Quốc với thủ tục hải quan nhanh hơn, giá cả phải chăng hơn và các kênh đa dạng hơn, được người tiêu dùng yêu thích sâu sắc. Bên cạnh đó, táo, lê, thiết bị nông nghiệp hiện đại và công nghệ nông nghiệp xanh của Trung Quốc cũng đang giúp các nước ASEAN cải thiện chất lượng và nâng cấp nông nghiệp…