Việt Nam quảng bá sầu riêng tại Lễ hội sầu riêng ASEAN-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 9/8 tại Bắc Kinh, Trung tâm Trung Quốc- Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phối hợp với đại sứ quán các nước ASEAN tại Bắc Kinh tổ chức Lễ hội sầu riêng ASEAN-Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một lễ hội về sầu riêng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN được tổ chức tại Bắc Kinh. Sự kiện thu hút sự tham gia nhiệt tình của các nước ASEAN và Trung Quốc.
  Tổng thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn và Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tham quan gian hàng của Việt Nam. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc  

Gian hàng của Việt Nam, do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức thực hiện, đã trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm liên quan đến sầu riêng như sầu riêng tươi, kem sầu riêng, bánh sầu riêng… cũng như các loại trái cây khác như thanh long, chanh leo…, thu hút sự quan tâm, thưởng thức của đông đảo người dân Bắc Kinh cũng như đại biểu các nước ASEAN tại Trung Quốc.

Phát biểu tại Lễ hội, ông Sử Trung Tuấn (Shi Zhongjun), Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN cho biết sầu riêng được mệnh danh là “Vua của các loại trái cây nhiệt đới”. Hương vị đậm đà và êm dịu giống như mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, có lịch sử lâu dài và ngày càng gắn kết.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN là một phần quan trọng trong các nhận thức chung mà các nhà lãnh đạo hai bên đạt được. Đây cũng là trọng tâm công tác của Trung tâm Trung Quốc - ASEAN trong những năm gần đây.

Lễ hội sầu riêng lần này là một mô hình thu nhỏ của những thành tựu hợp tác nông nghiệp giữa hai bên. Hiện nay, ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 5 năm liên tiếp và Trung Quốc đã duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 16 năm liên tiếp. Năm 2024, tổng giá trị thương mại song phương đạt 6.990 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 973 tỷ USD), trong đó thương mại nông nghiệp chiếm gần 10% và vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt. Đặc biệt, các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, măng cụt, nhãn và thanh long ASEAN đã đi vào hàng ngàn hộ gia đình ở Trung Quốc với thủ tục hải quan nhanh hơn, giá cả phải chăng hơn và các kênh đa dạng hơn, được người tiêu dùng yêu thích sâu sắc. Bên cạnh đó, táo, lê, thiết bị nông nghiệp hiện đại và công nghệ nông nghiệp xanh của Trung Quốc cũng đang giúp các nước ASEAN cải thiện chất lượng và nâng cấp nông nghiệp…

  Gian hàng sầu riêng của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc  

Đằng sau sự ưa chuộng với sầu riêng ASEAN ở Trung Quốc là việc tối ưu hóa liên tục cơ chế hợp tác và liên tục nâng cấp các biện pháp tạo thuận lợi thương mại. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tiếp tục thúc đẩy các biện pháp tạo thuận lợi cho hải quan, qua đó giúp thời gian để trái cây ASEAN đến thị trường Trung Quốc từ nơi hái đã được rút ngắn xuống còn 3-5 ngày; thông qua các nền tảng thương mại điện tử, giao hàng trực tiếp, giao hàng ngoại quan…, “mỹ vị nhiệt đới” đã thực hiện được “giảm khoảng cách địa lý xuống bằng 0”. Với sự trợ giúp của các nền tảng như Hội nghị Ngũ cốc và nông nghiệp, Trung Quốc hy vọng sẽ tạo ra một chuỗi hợp tác toàn diện về "sản xuất, gia công và tiêu thụ”.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết sầu riêng là một mặt hàng đã được người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng quen thuộc và ưa chuộng, ngày càng chiếm tỷ trọng rất quan trọng trong mặt hàng nông sản chất lượng cao xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Thông qua hoạt động lễ hội sầu riêng do Trung tâm ASEAN-Trung Quốc phối hợp với đại sứ quán các nước ASEAN, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh tổ chức, Việt Nam mong muốn giới thiệu với người dân sở tại, cũng như bạn bè các nước tại Trung Quốc về sản phẩm sầu riêng chất lượng cao của Việt Nam, hy vọng các sản phẩm này ngày càng tới được với nhiều người tiêu dùng Trung Quốc hơn.

Thông qua hoạt động này, Việt Nam cũng mong muốn trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc mở rộng thị trường sầu riêng, trên tinh thần hợp tác giữa các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam với Trung Quốc để tạo vị thế, chỗ đứng vững chắc cho mặt hàng sầu riêng của các nước ASEAN tại thị trường rộng lớn này./.

FDI tăng vọt hơn 45% - Thành phố Hồ Chí Minh lấy lại sức hút nhà đầu tư ngoại

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế ngày càng gay gắt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn 45% trong 7 tháng năm 2025 sau giai đoạn chững lại trước đó. Điều này cho thấy sự phục hồi rõ nét về niềm tin của nhà đầu tư ngoại cũng như triển vọng tăng trưởng tích cực của thành phố trong thời gian tới.
