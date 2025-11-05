Việt Nam quảng bá du lịch tại Mỹ, mở rộng hợp tác và kết nối doanh nghiệp

Âm nhạc truyền thống Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Trả lời phỏng vấn TTXVN, bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết Mỹ không những là thị trường khách đến Việt Nam đông mà còn có sức chi trả rất cao, thời hạn lưu trú dài, thường là đến 12 ngày. Do đó, đây là một trong những thị trường đích mà trong ngành du lịch hướng tới để thúc đẩy lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đồng thời góp phần tăng trưởng GDP của đất nước.

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ song phương: 50 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc và 30 năm kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, trong 3 thập kỷ qua, hai nước đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Từ những cựu thù trong quá khứ, hai nước Việt Nam và Mỹ đã trở thành bạn bè, đối tác, và nay là Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, đồng thời là điểm đến đầu tư hấp dẫn với gần 1.500 dự án của các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 2,5 triệu người Mỹ gốc Việt và hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ chính là cây cầu hữu nghị sống động, gắn kết hai dân tộc. Chính mối quan hệ ngày càng phát triển và lịch sử đặc biệt giữa hai quốc gia là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân.

Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Mỹ năm 2025 bao gồm các sự kiện lần lượt diễn ra tại Washington (ngày 4/11), New York (ngày 6/11) và Boston (ngày 10/11). Tại mỗi điểm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu các sản phẩm, chính sách và điểm đến mới của Việt Nam, tập trung vào các loại hình được thị trường Mỹ quan tâm như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng và triển lãm), du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch di sản và du lịch ẩm thực.

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam cùng không gian trưng bày văn hóa – du lịch cũng mang đến cho khách mời những ấn tượng đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Thông qua hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa và truyền thông quốc tế, chương trình mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước./.