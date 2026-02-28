Báo Ảnh Việt Nam

Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông

Trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi các bên liên quan bảo vệ dân thường, tuân thủ luật pháp quốc tế và thúc đẩy đối thoại hòa bình vì ổn định khu vực và thế giới.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN phát 
Ngày 28/2, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: 
 
Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
 
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới./.

