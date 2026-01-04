Báo Ảnh Việt Nam

Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela

Ngày 3/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

"Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela. 

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới"./.

Vai trò mới của đại biểu Quốc hội - từ phản ánh đến kiến tạo

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Trung ương và địa phương. Các đại biểu tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kịp thời phản ánh, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn địa phương. Trong giai đoạn phát triển mới, vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ là người phản ánh ý kiến cử tri, còn là người đề xuất sáng kiến lập pháp.
