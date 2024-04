Việt Nam, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải

Bộ trưởng Đặc trách về Giao thông Vận tải Patrice Vergriette đón và làm việc với Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Đoàn đến thăm và làm việc với với Cơ quan Điều hành Giao thông (ART) của Pháp. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Pháp, đoàn cũng có các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chuyển đổi sinh thái, Gắn kết lãnh thổ của Pháp gồm Cơ quan Điều hành Giao thông Pháp (ART), Tổng cục Cơ sở hạ tầng, vận tải và giao thông Pháp (DGITM), Cơ quan Vận tải Tự hành Paris (RATP), Liên đoàn Vận tải Vùng thủ đô Ile de France (IDFM), Công ty đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) và làm việc cùng đại diện Tập đoàn Airbus tại Pháp.

Trong các buổi làm việc với Bộ trưởng Patrice Vergriette cũng như với các cơ quan, đơn vị đối tác của Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng luôn khẳng định, trong suốt chặng đường hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Pháp đã thúc đẩy hợp tác toàn diện và duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá và quốc phòng. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại EU và là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu. Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải cũng là một trong những ưu tiên mà Việt Nam và Pháp đã cùng thúc đẩy trong nhiều năm qua, trong đó có hợp tác hàng không, đường sắt, hàng hải và đường bộ.

Đánh giá về kết quả của chuyến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, chuyến thăm đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giao thông, đường sắt, đường bộ, đường không và hàng hải. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Pháp đưa các tàu cỡ lớn vào Việt Nam và mở thêm các tuyến hàng hải quốc tế sang các cảng lớn của Việt Nam, đồng thời hợp tác trên lĩnh vực đường sắt với sự kết nối của doanh nghiệp hai nước. Hai bên sẽ rà soát lại các hiệp định đã ký kết từ những năm 2000 để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện hiện nay, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới công nghệ, phát triển cảng xanh, giảm khí phát thải CO2, đảm bảo thúc đẩy hợp tác tốt hơn giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, Bộ trưởng Patrice Vergriette cho biết hai bên đã cùng nhau thảo luận một số chủ đề có thể giúp tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, cơ hội mang tới cho Việt Nam khả năng phát triển trong tương lai với máy bay Airbus. Việt Nam có một mô hình cảng biển hoạt động hiệu quả cùng với sự tích hợp đa dạng các loại dịch vụ. Phía Pháp cũng mong muốn thông qua trao đổi để thúc đẩy thương mại hàng hải giữa Việt Nam và Pháp trong tương lai. Ông nhấn mạnh trong tương lai, hai bên cùng chung mục đích hướng tới phát triển lĩnh vực đường bộ, mà cụ thể là dự án đường cao tốc kết nối Bắc-Nam, trong đó Pháp là quốc gia có kinh nghiệm và hoàn toàn có thể hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai kế hoạch này. Ông mong muốn tới Việt Nam để thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa hai nước về vấn đề xây dựng đường cao tốc này. Ông nhấn mạnh rằng hai nước có khả năng tăng cường hơn nữa hợp tác để chứng tỏ rằng Việt Nam là một đối tác kinh tế lớn của Pháp.

Tại buổi làm việc với Cơ quan Điều hành Giao thông Pháp (ART), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang dành ưu tiên cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có hạ tầng giao thông, tập trung đẩy mạnh triển khai Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông với tổng số hơn 1.800 km đường cao tốc đã được đưa vào khai thác. Theo kế hoạch, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành 3.000km đường cao tốc, và tới năm 2030 hoàn thành 5.000km. Pháp là một nước có thế mạnh về quản lý khai thác hiệu quả các loại hình giao thông đô thị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong muốn Pháp có thể hỗ trợ cho Việt Nam để người dân có thể sớm tiếp cận với các dịch vụ giao thông thuận tiện, an toàn và thông suốt. Việt Nam đặt mục tiêu 100% các tuyến đường bộ cao tốc được lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh (ITS); hình thành các trung tâm điều hành giao thông; hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Theo ông Thierry Guimbaud, Chủ tịch ART, từ năm 2009, ART đã quản lý hệ thống đường sắt quốc gia và các tuyến đường sắt liên châu Âu, sau đó sang quản lý thêm hệ thống đường xe buýt. Và bắt đầu từ năm 2016, ART quản lý thêm cả đường cao tốc, đến năm 2019 mở rộng sang lĩnh vực hàng không và từ năm 2020 đến nay quản lý tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong khu vực vùng đô thị Ile de France. Về lĩnh vực vận tải đường sắt, ART đóng vai trò đảm bảo sự cạnh tranh minh bạch nhất trong lĩnh vực này. Bởi hiện nay, Pháp đã mở cửa thị trường cho các công ty có thể tự do cạnh tranh.

Đến thăm và làm việc tại Tổng cục Cơ sở hạ tầng, vận tải và giao thông Pháp (DGITM), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Việt Nam đánh giá Pháp là quốc gia có thế mạnh về phát triển đường cao tốc và quốc lộ với hệ thống đường bộ cao tốc khoảng 12.000 km kết nối rộng khắp các thành phố lớn và các nước láng giềng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, Ông Rodolphe Gintz, Tổng Giám đốc DGITM cho biết, Pháp có lịch sử lâu đời về khai thác đường sắt và giao thông công cộng, trong đó có hình thức phương tiện giao thông tàu điện ngầm đô thị. Phía Pháp rất sẵn sàng chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình cho Việt Nam trong phát triển đường sắt cao tốc cũng như các tuyến đường bộ cao tốc của Việt Nam.

Trong buổi làm việc cùng Cơ quan Vận tải Tự hành Paris (RATP) và Liên đoàn Vận tải Vùng thủ đô Ile de France (IDFM), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, ngoài hệ thống xe buýt công cộng, hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều đang triển khai một số dự án đường sắt đô thị và tàu điện ngầm có quy mô vận tải lớn nhằm nâng cao năng lực và chất lượng giao thông công cộng của thành phố.

Theo quy hoạch, TP Hà Nội sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài 410km và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng 8 tuyến xuyên tâm và vành đai nối các trung tâm chính của thành phố với chiều dài khoảng 173km. Hiện nay, Việt Nam và Pháp đang phối hợp triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội và dự kiến trong năm 2024 sẽ đưa vào khai thác đoạn từ Nhổn đi Thủ Lệ.

Làm việc tại trụ sở Công ty đường sắt quốc gia Pháp (SNCF), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong lĩnh vực đường sắt, hai nước cũng đã phối hợp hoàn thành một số dự án như Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Hà Nội – Vinh do Tập đoàn Alstom và đối tác Việt Nam triển khai; và dự án Cải tạo và nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai do Ngân hàng phát triển châu Á – và Pháp đồng tài trợ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng bày tỏ sự ấn tượng với hệ thống tàu tốc hành TGV của Pháp được bắt đầu xây dựng từ những năm 1970 và bắt đầu đưa vào khai thác từ những năm 1980, với mạng lưới hơn 2.800km đường sắt cao tốc kết nối tới khắp các quốc gia láng giềng tại châu Âu và tốc độ khai thác tàu đạt 320km/h.

Nhằm thúc đẩy lĩnh vực hàng không tại Việt Nam, đoàn công tác đã có buổi làm việc cùng đại diện Tập đoàn Airbus tại Pháp. Bộ trưởng cho biết, thị trường hàng không Việt Nam năm 2023 đã có sự hồi phục và đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 đạt xấp xỉ 74 triệu khách tăng 34,5% so năm 2022 và 1,1 triệu tấn hàng hóa, giảm 9,3% so năm 2022. Vận chuyển hàng khách quốc tế năm 2023 đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm 2022. Thị trường hiện có 05 hãng hàng không Việt Nam khai thác 66 đường bay nội địa, 70 hãng hàng không nước ngoài khai thác hơn 150 đường bay quốc tế thường lệ tới hơn 25 quốc gia. Ngoài ra, Việt Nam đang tập trung triển khai dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành với tổng công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm sau khi hoàn thành. Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai và là cửa ngõ hàng không quốc tế của Việt Nam.

Tập đoàn Airbus đã hoạt động tại Việt Nam trong hơn 40 năm và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Tập đoàn Airbus tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động với các cơ quan, Bộ ngành Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác mới như: Hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ và đào tạo về hàng không. Về phía Việt Nam, Bộ GTVT Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện để Tập đoàn Airbus triển khai các chương trình, dự án hợp tác tại Việt Nam trong thời gian tới.

Quan hệ Việt Nam – Pháp đang có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải. Pháp là một quốc gia phát triển hiện đại và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông vận tải, là đối tác tin cậy sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong triển khai các dự án phát triển mạng lưới giao thông, vận tải. Chuyến thăm tạo tiền đề tốt đẹp để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới./.