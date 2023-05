Việt Nam - Palestine đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm

Bộ trưởng Công an Tô Lâm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhà nước Palestine Ziyad Habalreeh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhà nước Palestine Ziyad Habalreeh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ Nhà nước Palestine về phòng, chống tội phạm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Ziyad Habalreeh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Nhà nước Palestine đã tiến hành hội đàm.



Chào mừng ngài Ziyad Habalreeh và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Nhà nước Palestine sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Palestine nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Palestine nói riêng; khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Palestine (1988 - 2023).

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Palestine đã đạt được và chia sẻ về những khó khăn mà Palestine đang đối mặt, nhất là những khó khăn trên lĩnh vực kinh tế - xã hội do những biến động phức tạp của nền kinh tế toàn cầu.

Tại Hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao để tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự; tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ, đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến công dân hai nước; không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống lại nước kia.

Hai bên phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện, công dân của nước này công tác, học tập, lao động, tham quan, du lịch, hợp tác đầu tư… trên lãnh thổ nước kia. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ (tiếng Ả-rập, tiếng Việt)...

Kết thúc Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Ziyad Habalreeh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Palestine về phòng, chống tội phạm./.