Việt Nam nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại LHQ

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, thủ tục nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội được tiến hành sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước ngày 7/4 vừa qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước này. Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng pháp lý LHQ đã tiếp nhận Văn kiện phê chuẩn của Việt Nam dưới sự chứng kiến của Trưởng đại diện Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại New York.

Tại lễ đệ trình, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội và nằm trong số 3 nước đầu tiên phê chuẩn Công ước phản ánh mong muốn và nỗ lực đóng góp một cách chủ động, thực chất của Việt Nam trong tiến trình đưa Công ước sớm có hiệu lực và đi vào thực hiện, góp phần củng cố đối thoại, hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, tăng cường bảo đảm an ninh mạng trên toàn cầu. Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bày tỏ hy vọng Công ước Hà Nội sẽ tiếp tục được nhiều nước nhanh chóng phê chuẩn, từ đó, cùng biến cam kết thành hành động, thông qua khuôn khổ pháp lý này thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác giữa các nước trong ứng phó thách thức tội phạm mạng, vì ổn định, phát triển bền vững, bảo vệ quyền, lợi ích và thúc đẩy thịnh vượng chung cho mọi người dân.

Trước đó, tháng 10/2025, trong vai trò nước chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp với LHQ tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước và Hội nghị cấp cao tại Hà Nội với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai", thu hút sự tham gia của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và đại diện cấp cao từ hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế. Sự kiện đặc biệt thành công, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công ước LHQ về chống tội phạm mạng là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên do LHQ thông qua nhằm tạo ra một khuôn khổ toàn cầu, thống nhất và ràng buộc về pháp lý trong công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Công ước bao gồm các quy định về hình sự hóa các hành vi tấn công mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu, cơ chế chia sẻ dữ liệu và chứng cứ điện tử, dẫn độ, tương trợ tư pháp và hợp tác kỹ thuật. Đồng thời, văn kiện nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa an ninh mạng và bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư và chủ quyền quốc gia./.