Việt Nam nổi lên như tâm điểm mới của nhà đầu tư bất động sản Hàn Quốc

Đại diện thị trường Việt Nam, bà Denise Pham (KOVIRE), được cộng đồng biết đến với tên Ngọc Seoul, thuyết trình về thị trường bất động sản Việt Nam. Ảnh: Đức Thắng - Pv TTXVN tại Hàn Quốc Sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường bất động sản Việt Nam trở thành tâm điểm thảo luận tại “Hội thảo đầu tư bất động sản nước ngoài 2025” do Cloud - doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên tư vấn đầu tư bất động sản nước ngoài - tổ chức ngày 6/12 ở Seoul, trong bối cảnh chính sách siết chặt bất động sản gần đây của Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dòng vốn ra nước ngoài.

Tại sự kiện, các chuyên gia nhận định Việt Nam đang nổi lên như một thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao hơn so với nhiều nền kinh tế trong khu vực. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì quanh mức 7–8%, dòng vốn FDI tăng mạnh và hạ tầng đô thị được đầu tư quy mô lớn, Việt Nam được xem là điểm đến phù hợp với xu hướng mở rộng của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Những thay đổi lớn trong khung pháp lý từ tháng 8/2024 cũng góp phần cải thiện môi trường giao dịch, tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài sở hữu căn hộ với thời hạn lên tới 50 năm và có thể gia hạn.

Đại diện thị trường Việt Nam, bà Denise Pham (KOVIRE), cho biết các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang hình thành những cực tăng trưởng mới gắn với các khu đô thị thông minh, trung tâm tài chính – thương mại và các trục hạ tầng chiến lược. Bà cho hay một số dự án cao cấp đang được giới thiệu tại hội thảo, thu hút sự quan tâm đáng kể từ giới đầu tư Hàn Quốc nhờ tính thanh khoản cao và nhu cầu cho thuê ổn định của chuyên gia nước ngoài.

Trong phần trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện, Tiến sĩ Eric Park nhận định giới đầu tư Hàn Quốc từng đối mặt nhiều thất bại trong quá khứ khi đầu tư ra nước ngoài, khiến tâm lý dè dặt vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, ông cho rằng chính những kinh nghiệm đó đang giúp nhà đầu tư Hàn Quốc thận trọng và hiệu quả hơn khi tiếp cận thị trường nước ngoài. “Bây giờ là thời điểm cần nắm bắt cơ hội dựa trên những bài học thất bại trước đây. Tôi kỳ vọng rằng sự quan tâm đến đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục mở rộng thông qua các hội thảo như thế này,” ông nói.

So sánh thị trường Việt Nam với Trung Quốc và Hàn Quốc, Tiến sĩ Eric Park đánh giá Việt Nam đang có triển vọng tăng trưởng vượt trội. Ông cho biết thị trường bất động sản Trung Quốc đã trải qua giai đoạn tăng trưởng dài nhưng hiện đối mặt nhiều bất ổn kinh tế, trong khi tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc chỉ quanh 2%. “Thị trường bất động sản Việt Nam, với tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức 7–8%, được dự đoán sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Xét theo các yếu tố chu kỳ thị trường, Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá và thường giai đoạn này kéo dài từ 2 đến 5 năm,” ông nhận định.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Park cũng chỉ ra thách thức mà nhà đầu tư Hàn Quốc gặp phải, trong đó lớn nhất là tiến độ cấp sổ hồng còn chậm. Dù vậy, ông cho rằng khó khăn này mang tính cấu trúc của quá trình pháp lý và sẽ được cải thiện khi các quy định mới đi vào vận hành đầy đủ.

Đề cập kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Tiến sĩ Park nhận định thị trường bất động sản Việt Nam sẽ cần chuẩn bị các biện pháp quản lý để tránh rơi vào tình trạng quá nóng trong tương lai, nhất là khi nhu cầu đầu tư trong nước và quốc tế đều đang tăng nhanh. Ông nói: “Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, và nếu nhìn vào những gì Hàn Quốc đã trải qua, có thể dự đoán Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với áp lực kiểm soát thị trường khi sức nóng tăng lên”.

Kết luận hội thảo, ông Hwang Soon Cheol, CEO Cloud, nhấn mạnh Việt Nam đang trở thành một trong ba trụ cột chiến lược của danh mục đầu tư nước ngoài của nhà đầu tư Hàn Quốc, bên cạnh Mỹ và Nhật Bản. Ông cho biết Cloud sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác và hiện diện tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin minh bạch và chiến lược đầu tư phù hợp cho giới đầu tư Hàn Quốc trong bối cảnh thị trường Việt Nam tiếp tục mở rộng theo hướng bền vững.

Sự quan tâm mạnh mẽ đối với bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới khi nhiều chính sách pháp lý mới được thực thi và các dự án hạ tầng trọng điểm bước vào giai đoạn vận hành./.