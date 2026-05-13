Việt Nam nỗ lực thúc đẩy Hội nghị kiểm điểm NPT đạt kết quả thực chất

Trong tuần này, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có buổi làm việc với bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 80, nhằm trao đổi về tiến trình Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) lần thứ 11, đang diễn ra từ ngày 27/4 đến 22/5 tại New York.
  Đại sứ Đỗ Hùng Việt tại cuộc làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 80 Annalena Baerbock. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ  
Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại buổi làm việc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã cập nhật cho Chủ tịch Đại hội đồng về diễn biến của hội nghị trong hai tuần đầu tiên. Ông nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức phức tạp, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng các nước thành viên nỗ lực thúc đẩy hội nghị đạt kết quả thực chất và cân bằng. Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị NPT RevCon 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ lời cảm ơn đối với sự ủng hộ mà Chủ tịch Đại hội đồng dành cho Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của bà Annalena Baerbock trong việc thúc đẩy nhiều tiến trình quan trọng tại LHQ thời gian qua. Ông khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tích cực đóng góp cho nỗ lực cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ nói chung và Đại hội đồng nói riêng.
Về phía Chủ tịch Đại hội đồng, bà Annalena Baerbock ghi nhận tầm quan trọng của Hội nghị NPT RevCon 11 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Bà đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội nghị, đặc biệt là việc sớm lưu hành dự thảo văn kiện kết quả. Bà Baerbock khẳng định cá nhân Chủ tịch cùng Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng sẵn sàng hỗ trợ Chủ tịch NPT RevCon 11 trong công tác điều hành hội nghị, điều phối thương lượng và thúc đẩy đồng thuận để hội nghị đạt kết quả tích cực.
Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) được ký kết năm 1968 và có hiệu lực từ năm 1970, hiện có 191 quốc gia thành viên. Đây là điều ước quốc tế mang tính toàn diện nhất trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí hạt nhân, với sự tham gia của cả 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân được thừa nhận - đồng thời là các Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ - gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Việt Nam chính thức gia nhập NPT vào năm 1982. Kể từ khi Hiệp ước có hiệu lực, Hội nghị kiểm điểm NPT (RevCon) được tổ chức 5 năm một lần để đánh giá việc thực hiện và tăng cường tính phổ cập của Hiệp ước. Tính đến nay, đã có 10 hội nghị được tổ chức vào các năm 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 và 2022./.

