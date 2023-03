Việt Nam- Nhật Bản thúc đẩy trao đổi thông tin, hợp tác phòng, chống tội phạm

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sau đại dịch COVID-19, Bộ Công an Việt Nam tập trung đảm bảo tốt môi trường an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ kinh tế đất nước tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, chế biến sâu về nông sản, thực phẩm phục vụ xuất khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp nền tảng, đều là những lĩnh vực có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đầu tư vào Việt Nam.

Để tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai bên thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, truyền tải thông điệp của lãnh đạo cấp cao mỗi nước đối với các vấn đề quốc tế khu vực, tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong số hóa quản lý hành chính.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Nhật Bản ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua; tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa các cơ quan hữu quan Nhật Bản và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đặc biệt là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm./.