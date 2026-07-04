Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Đại diện VJCE và đại diện Trường tiếng Nhật Aoyama trao thỏa thuận ký kết. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Chứng kiến lễ ký có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; đại diện Trường Aoyama; đại diện VJCE cùng các chuyên gia, đối tác trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam - Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại chương trình, các bên đã trao đổi định hướng tăng cường hợp tác giáo dục trong giai đoạn mới, tập trung vào đào tạo tiếng Nhật, giao lưu học thuật, kết nối cơ sở giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo thỏa thuận, Trường tiếng Nhật Aoyama ủy quyền cho VJCE làm đầu mối đại diện tại Việt Nam nhằm triển khai các hoạt động hợp tác giáo dục, kết nối đối tác, phát triển chương trình đào tạo và thúc đẩy các dự án giao lưu giáo dục giữa hai quốc gia.

Các bên trao đổi định hướng tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Nhật. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Các bên cũng thống nhất phối hợp triển khai chương trình phổ biến tiếng Nhật dành cho học sinh Việt Nam; nghiên cứu phát triển hệ thống đánh giá năng lực tiếng Nhật cho trẻ em; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - giáo dục và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Liên Hương - đại diện Bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản - đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức tham gia, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các chương trình hợp tác sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội học tập quốc tế cho thế hệ trẻ và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước./.