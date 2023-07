Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Maeda Tadashi. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng chào đón Chủ tịch Maeda Tadashi sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào thời điểm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, 50 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, nâng cao phúc lợi xã hội cho nhân dân hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đảm bảo môi trường xanh, hướng tới cuộc sống xanh.

Nhằm tạo cơ sở, tiền đề phát triển quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và JBIC, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị JBIC ưu tiên về nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại để nghiên cứu, đầu tư vào các dự án đảm bảo an ninh năng lượng, kinh tế, môi trường như cung cấp các trang thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm giúp lực lượng chức năng Bộ Công an nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, năng lượng xanh.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, ngài Maeda Tadashi với vai trò Cố vấn đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản, sẽ tăng cường tham mưu Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam về trang thiết bị và các dự án đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật, hỗ trợ phòng, chống tội phạm; các dự án viện trợ lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh mạng, phòng, chống khủng bố...

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi khẳng định, với quyết tâm chính trị cao, sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ ngày càng mật thiết, tiếp tục có những hoạt động hợp tác ngày càng thực chất, sâu rộng, góp phần định hình quan hệ hai bên trong 50 năm tới mà nền tảng là mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, phồn vinh ở châu Á./.