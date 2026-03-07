Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shimada Tomoaki. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ngày 7/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiếp ông Shimada Tomoaki, Nghị sỹ Hạ viện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang có chuyến công tác dự lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

Ổng Nguyễn Minh Vũ cho biết, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đang quyết tâm thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị, Chính phủ Nhật Bản, trong đó, có Bộ Ngoại giao Nhật Bản cùng tiếp tục thúc đẩy tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các trụ cột quan hệ, nhất là trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, hợp tác địa phương-giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực mới như, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương…

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối doanh nghiệp hai nước nhằm phát huy tính bổ trợ giữa hai bên, nhất là trong các ngành công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…

Tại buổi tiếp, Hạ Nghị sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Shimada Tomoaki chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV; đánh giá cao và tin tưởng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành quả phát triển to lớn, đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Nhất trí với các đánh giá và ý kiến của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ về các biện pháp nhằm phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, ông Shimada Tomoaki khẳng định, Nhật Bản luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh, Nhật Bản mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước và giữa hai Bộ Ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế trong đó có việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới./.