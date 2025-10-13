Việt Nam - New Zealand trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ tâm lý cho quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Thành phần tham gia về phía Việt Nam có đại biểu các cơ quan: Binh chủng Công binh; Binh chủng Đặc công; Cục Đối ngoại; Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Học viện Quân y; cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 mới hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) và phái bộ UNMISS (Nam Sudan). Về phía quốc tế có các chuyên gia tâm lý của Lực lượng Quốc phòng New Zealand do Trung tá Không quân Jen Atkinson, Trưởng Phòng Tâm lý học Tác chiến làm Trưởng đoàn; đại diện Đại sứ quán New Zealand và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng New Zealand tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tâm lý cho quân nhân sau khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thảo luận những bài học kinh nghiệm liên quan đến hỗ trợ tâm lý quân nhân thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam và New Zealand. Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, chương trình hướng tới các thành viên của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 - những người vừa kết thúc một năm làm nhiệm vụ tại khu vực Abyei và Nam Sudan. Việc hỗ trợ tâm lý hậu triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quân nhân tái hòa nhập thuận lợi với gia đình, đồng đội và môi trường xã hội sau một năm công tác trong điều kiện khắc nghiệt của châu Phi. Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, chương trình hướng tới các thành viên của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 - những người vừa kết thúc một năm làm nhiệm vụ tại khu vực Abyei và Nam Sudan. Việc hỗ trợ tâm lý hậu triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quân nhân tái hòa nhập thuận lợi với gia đình, đồng đội và môi trường xã hội sau một năm công tác trong điều kiện khắc nghiệt của châu Phi.

Tại đợt trao đổi kinh nghiệm lần này, ngoài các hoạt động xã giao, các quân nhân và đại biểu sẽ tham quan cơ sở huấn luyện Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Các chuyên gia đến từ New Zealand trao đổi với cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 nhằm thu thập dữ liệu, xây dựng chương trình hỗ trợ tâm lý cho quân nhân Việt Nam.



Đây cũng là cơ hội nghiên cứu chuyển giao nội dung từ Chương trình Hỗ trợ tâm lý triển khai lực lượng Quốc phòng New Zealand để áp dụng phù hợp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam; phát triển chương trình hỗ trợ tâm lý trong các khu vực tranh chấp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Bên cạnh đó, các thành viên của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cũng chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị sức khỏe, tâm lý cho bản thân và gia đình sau khi triển khai; cũng như chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tâm lý cho Lực lượng Quốc phòng New Zealand.