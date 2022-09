Việt Nam - New Zealand thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN/phát

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Thái Bình Dương, nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung đã trả lời báo chí về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm chuyến thăm chính thức New Zealand của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn. Đồng thời, Đại sứ Nguyễn Văn Trung cũng điểm lại những kết quả quan trọng trong mối quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua và tình hình triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 – 2024.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm New Zealand từ 13-15/9 là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Bộ trưởng tới New Zealand và cũng là chuyến thăm cấp bộ trưởng đầu tiên của một quốc gia Đông Nam Á đến New Zealand kể từ khi nước này mở cửa biên giới từ ngày 1/8 sau đại dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Nanaia Mahuta cùng quan chức Bộ Ngoại giao hai nước sẽ có phiên họp trực tiếp đầu tiên của cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên (FMM), theo Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand, giai đoạn 2021-24.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đã mở cửa biên giới, đang nỗ lực kết nối trở lại với bên ngoài sau hơn 2 năm đối phó với đại dịch COVID-19. Hai nước cùng chia sẻ mối quan tâm chung là nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế, củng cố và đa dạng hóa các mối quan hệ bang giao quốc tế, trong điều kiện môi trường chính trị, an ninh và kinh tế trên thế giới cũng như tại châu Á-Thái Bình Dương trải qua nhiều biến động trong năm 2022.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức New Zealand của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là dịp để hai bên kiểm điểm lại quá trình triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược, đề ra biện pháp thực tế nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, phù hợp với diễn biến mới trong tình hình quốc tế và khu vực. Hai bên cũng thảo luận kế hoạch chuẩn bị cho hoạt động trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Qua chuyến thăm và các tiếp xúc của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn với lãnh đạo cấp cao New Zealand, Việt Nam khẳng định mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – New Zealand, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị cao, thiện chí và quyết tâm hợp tác sâu sắc hơn nữa, theo đúng tinh thần Thỏa thuận về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand được Thủ tướng hai nước ký kết ngày 22/7/2020, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Về quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và New Zealand hiện nay, Đại sứ Nguyễn Văn Trung nêu rõ New Zealand là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam về thương mại và hỗ trợ phát triển chính thức. Kể từ 2009 khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện, đặc biệt từ năm 2020 khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược và cùng tham gia các cơ chế đa phương như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Tự do thương mại ASEAN- Australia- New Zealand (AANZFTA), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thương mại giữa hai nước đã có bước phát triển vượt bậc. Ngay cả khi bị tác động bởi đại dịch COVID-19, thương mại hai chiều vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá bền vững.

Theo Cục Thống kê New Zealand, kim ngạch hai chiều năm 2021 đạt 2,2 tỷ NZD (1,34 tỷ USD), tăng 14,7%, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,273 tỷ NZD (610 triệu USD), tăng 31,2%, kim ngạch nhập khẩu từ New Zealand đạt 914 triệu NZD (557,5 triệu USD), tăng 2%. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 (đứng thứ 5 trong ASEAN) của New Zealand và New Zealand đang là đối tác thương mại lớn thứ 31 của Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 1,255 tỷ NZD (765,5 triệu USD), tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2021 (1,014 tỷ NZD), trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 709,2 triệu NZD (432,6 triệu USD), tăng 26,5%, kim ngạch nhập khẩu từ New Zealand đạt 546 triệu NZD (333 triệu USD), tăng 20,2% so với cùng kỳ.

Tính đến 2022, Việt Nam có 8 dự án đầu tư tại New Zealand, với tổng vốn đăng ký là 30,32 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, sản phẩm gỗ, bán buôn và bán lẻ, nhà hàng, dịch vụ lưu trú....

New Zealand có 42 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 209,5 triệu USD, đứng thứ 38/138 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục đào tạo và công nghiệp chế biến chế tạo.

New Zealand tiếp tục triển khai có hiệu quả và dành ưu tiên cho hợp tác phát triển với Việt Nam, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh và ưu tiên song trùng như nông nghiệp và phát triển nông thôn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quản lý và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo.

Đặc biệt, New Zealand vừa dành cho Việt Nam khoản hỗ trợ trị giá 2 triệu NZD (1,22 triệu USD) hỗ trợ Việt Nam phục hồi và phát triển kinh tế. Hai bên đang tích cực khai thác những dư địa mới trong hợp tác phát triển, tập trung vào các lĩnh vực mới, ưu tiên của hai nước như hỗ trợ tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Đánh giá về tình hình triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021 – 2024, Đại sứ Nguyễn Văn Trung cho biết, chương trình được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký kết tháng 12/2021, tập trung vào các nội dung ưu tiên là liên kết chiến lược, hội nhập kinh tế và kết nối nhân dân, trong đó nhấn mạnh việc kiện toàn các cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, một loạt các hoạt động được triển khai từ đầu năm 2022, mặc dù hai nước vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối thoại cấp cao về nông nghiệp lần thứ 2, Hội nghị trực tuyến giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, các cuộc tiếp xúc trực tuyến hay trực tiếp bên lề hội nghị quốc tế và khu vực giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Công thương hai nước và hàng loạt hoạt động chuyên ngành, giữa địa phương hai nước, đã góp phần tăng cường liên kết, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và dự án hợp tác cụ thể.

Việc New Zealand chính thức mở cửa biên giới từ tháng 8/2022 cho phép hai bên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế - thương mại và đầu tư, hợp tác tư pháp, thông tin truyền thông và du lịch trong những tháng cuối năm.

Đặc biệt, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước dự kiến diễn ra trong năm 2022 có ý nghĩa hết sức to lớn, tạo xung lực mới, góp phần thực hiện thành công những mục tiêu đề ra trong mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand./.