Việt Nam - Một điểm sáng trong chiến lược đầu tư vào các thị trường mới nổi năm 2026

Không dừng lại ở vai trò "công xưởng mới", triển vọng dài hạn của Việt Nam còn được củng cố vững chắc nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số và chuyển dịch năng lượng. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo La Stampa của Italy, cho biết các nhà chiến lược đến từ Goldman Sachs, Lazard và RBC đều cho rằng đây có thể là khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới kéo dài nhiều năm đối với nhóm thị trường này. Tuy nhiên, trong bối cảnh mức độ phân hóa ngày càng lớn giữa các nền kinh tế, khả năng lựa chọn đúng thị trường dựa trên các yếu tố nền tảng sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư.

Trong xu hướng tái cơ cấu dòng vốn toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một trong những thị trường triển vọng và thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư quốc tế. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang hưởng lợi rõ nét từ quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu khi ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ cao và sản xuất chế tạo mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á.

Không chỉ được đánh giá là một trung tâm sản xuất mới, triển vọng dài hạn của Việt Nam còn được củng cố bởi sự phát triển của hạ tầng số và quá trình chuyển đổi năng lượng. Các chuyên gia nhận định dòng vốn quốc tế đang gia tăng vào các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, công nghệ số và khai thác, chế biến các khoáng sản chiến lược, trong đó có đất hiếm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao.

Ngoài Việt Nam, khu vực châu Á tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của Ấn Độ với tốc độ tăng GDP dự kiến khoảng 7% trong năm 2026, nhờ lợi thế dân số trẻ và sức mua nội địa lớn. Trong khi đó, làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy nhu cầu chất bán dẫn, tạo động lực tăng trưởng cho Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giai đoạn đầu tư dàn trải vào toàn bộ nhóm thị trường mới nổi đã dần khép lại. Thay vào đó, dòng vốn quốc tế đang ưu tiên những quốc gia có khả năng kết hợp giữa tăng trưởng bền vững, đổi mới công nghệ và khả năng tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu./.