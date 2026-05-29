Việt Nam mang đến Ngày hội khởi nghiệp tại Nga các sáng kiến về thành phố thông minh

Đoàn lãnh đạo công ty Cổ phần TASCO tại lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Startup Village 2026 tại Moskva, LB Nga. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Được tổ chức từ năm 2013, Startup Village được coi là sự kiện công nghệ thường niên nổi bật của Trung tâm đổi mới sáng tạo Skolkovo, nơi được ví như “Thung lũng Silicon” của Nga. Startup Village 2026 quy tụ các công ty khởi nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư, nhà khoa học và đại diện chính phủ và chính quyền Moskva của Nga. Chương trình Startup Village năm nay bao gồm các bài thuyết trình của 30 diễn giả quốc tế, 10 phiên thảo luận và các sự kiện bên lề với sự tham gia của các đại biểu quốc tế đến từ Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Việt Nam. Trong hai ngày diễn ra sự kiện Startup Village 2026, các đại diện từ Trung Quốc sẽ tập trung vào đề tài giáo dục trí tuệ nhân tạo, UAE chủ trì phiên thảo luận về công nghệ y tế và các đại diện Việt Nam sẽ tập trung vào đề tài phát triển thành phố thông minh.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm công nghệ tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Startup Village 2026 tại Moskva, LB Nga. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Tại lễ khai mạc sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam và Quỹ Đổi mới sáng tạo Skolkovo cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác song phương.

Tại sự kiện này, TASCO phối hợp với đối tác Nga tổ chức cuộc thi công nghệ quốc tế về chủ đề Thành phố thông minh, trong đó tập trung vào cơ sở hạ tầng giao thông và dịch vụ di động kỹ thuật số. Mỗi đội tham gia cuộc thi thực hiện bài trình bày 7-10 phút về các dự án và phát triển công nghệ được thiết kế để giải quyết các thách thức hiện tại trong giao thông đô thị, số hóa giao thông và cải thiện môi trường đô thị. Sau đó, các chuyên gia, đại diện ngành và lãnh đạo của TASCO tiến hành hỏi đáp các vấn đề liên quan. Dự kiến, 3 dự án chiến thắng trong số các công ty công nghệ đang hoạt động trong khuôn khổ Skolkovo sẽ được mời sang thăm Việt Nam và dự sự kiện Tuần lễ Xây dựng và giao lưu với các công ty khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TASCO Hoàng Minh Hùng đánh giá Liên bang Nga là quốc gia có tiềm lực lớn về khoa học cơ bản, là đối tác tiềm năng đối với các dự án đổi mới sáng tạo của TASCO. Tham dự triển lãm công nghệ Startup Village 2026, lãnh đạo TASCO đặc biệt quan tâm đến các Staup công nghệ của Nga. Theo ông Hoàng Minh Hùng, TASCO trước mắt đưa ra chủ đề liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho điều khiển thông minh kích thước nhỏ; và sẵn sàng hỗ trợ tài chính hoặc tài trợ toàn bộ kinh phí nghiên cứu để thúc đẩy các dự án công nghệ chung với các đối tác Nga.

Tại khu vực triển lãm, khách tham quan Ngày hội công nghệ Startup Village 2026 sẽ được chiêm ngưỡng các gian hàng của các công ty công nghệ đến từ Trung Quốc, Qatar, Uzbekistan và Saudi Arabia (Arập Xêút). Tại mỗi gian hàng, các công ty khởi nghiệp sẽ giới thiệu các giải pháp mới nhất của họ trong các lĩnh vực khoa học đời sống./.