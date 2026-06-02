Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác địa phương

Đại sứ Đinh Ngọc Linh và Thủ hiến bang Penang, ôngChow Kon Yeow tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tại buổi làm việc với Thủ hiến bang Penang Chow Kon Yeow, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đánh giá cao những thành tựu phát triển nổi bật của Penang, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện - điện tử, bán dẫn, logistics và đổi mới sáng tạo. Đại sứ nhấn mạnh Penang là một trong những trung tâm kinh tế năng động của Malaysia, có nhiều kinh nghiệm trong thu hút đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng, xây dựng hệ sinh thái công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại sứ cũng chia sẻ về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định chính trị, thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng chiến lược và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên nền tảng quan hệ Việt Nam - Malaysia đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Đại sứ Đinh Ngọc Linh cho rằng hợp tác giữa các địa phương của hai nước cần được đẩy mạnh hơn nữa, trở thành một trụ cột thiết thực trong quan hệ song phương. Theo Đại sứ, Việt Nam và Malaysia có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển, cùng hướng tới kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng bền vững, công nghiệp công nghệ cao và phát triển bao trùm trong khuôn khổ ASEAN.

Một trọng tâm của buổi làm việc là đề xuất thúc đẩy kết nối giữa bang Penang và tỉnh Gia Lai, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác địa phương và tiến tới xây dựng quan hệ địa phương kết nghĩa trong thời gian tới. Đại sứ Đinh Ngọc Linh cho biết Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước, với dân số trên 3,5 triệu người. Gia Lai có vị trí chiến lược và tiềm năng lớn về kinh tế biển, cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, đồng thời đang định hướng phát triển các ngành công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Những định hướng này có nhiều điểm tương đồng và bổ trợ với thế mạnh của Penang, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp điện - điện tử, bán dẫn, logistics và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo Đại sứ, việc kết nối hai địa phương sẽ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực cho cả hai bên. Penang có thể chia sẻ kinh nghiệm về thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển khu công nghiệp, đào tạo nhân lực kỹ thuật, xây dựng chuỗi cung ứng và quản trị đô thị hiện đại. Trong khi đó, Gia Lai có thể trở thành một cửa ngõ hợp tác mới của Penang tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, mà còn trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, cảng biển và giao lưu văn hóa.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia và chính quyền bang Penang. Ảnh: TTXVN phát



Đặc biệt, trong buổi làm việc với Thủ hiến bang Penang, với sự tham gia của đại diện Tập đoàn FPT, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đề cập đến định hướng phát triển Gia Lai thành một “thung lũng công nghệ” mới của Việt Nam, nơi hội tụ các hoạt động đào tạo nhân lực số, phát triển phần mềm, AI, bán dẫn, chuyển đổi số và giải pháp đô thị thông minh. Đại sứ cho rằng FPT có thể đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa hệ sinh thái công nghệ của Việt Nam và các đối tác tại Penang, qua đó thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chính quyền địa phương hai bên.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh cũng bày tỏ cảm ơn chính quyền bang Penang đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Penang. Đại sứ nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Penang là cộng đồng năng động, cần cù, tuân thủ pháp luật sở tại và có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội địa phương. Đại sứ đề nghị chính quyền bang Penang tiếp tục quan tâm, nâng cao địa vị pháp lý, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại bang ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Malaysia nói chung, giữa Penang và các địa phương Việt Nam nói riêng.

Về phía Penang, Thủ hiến bang Penang Chow Kon Yeow bày tỏ nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Đại sứ Đinh Ngọc Linh về việc thúc đẩy hợp tác giữa Penang và Gia Lai. Thủ hiến cho rằng hai địa phương có nhiều dư địa để kết nối, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Ông khẳng định Penang sẽ xem xét các bước đi cụ thể nhằm tăng cường trao đổi giữa hai bên, trong đó có khả năng tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau để kết nối chính quyền, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan của hai địa phương, qua đó, tạo nền tảng cho việc thiết lập quan hệ hợp tác địa phương trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đại sứ Đinh Ngọc Linh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với cảng Penang. Tại đây, hai bên đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, logistics, kết nối chuỗi cung ứng, vận tải hàng hóa và phát triển hành lang thương mại giữa Malaysia và Việt Nam. Đại sứ cho rằng hợp tác logistics là một lĩnh vực rất có triển vọng giữa Penang và Gia Lai, nhất là khi Gia Lai mới có lợi thế về cảng Quy Nhơn, hệ thống quốc lộ, đường sắt, sân bay, cao tốc và các tuyến kết nối Đông - Tây. Tỉnh cũng xác định phát triển dịch vụ cảng biển và logistics là một trong những trụ cột tăng trưởng, gắn với các tuyến kết nối từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn, cũng như các trung tâm logistics trên hành lang kinh tế khu vực sang Lào và Campuchia.

Chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Đinh Ngọc Linh tại Penang góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Malaysia ở cấp địa phương, đồng thời mở ra hướng kết nối mới giữa Penang và Gia Lai trong các lĩnh vực công nghệ, logistics, kinh tế biển, du lịch và giao lưu nhân dân. Trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Malaysia, việc hướng tới thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai địa phương được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước./.