Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đón Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng George Gerapetritis, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hy Lạp, mối quan hệ được vun đắp bởi nền tảng gắn bó khăng khít giữa nhân dân hai nước. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập) là một biểu tượng tiêu biểu của tình đoàn kết và hữu nghị.

Nhằm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, nhất là khi Hy Lạp đang giữ vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2026.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hai bên cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như vận tải biển, logistics, năng lượng tái tạo, văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai nước cũng cần sớm hoàn thành việc ký kết các văn kiện, thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy giao thương trong các lĩnh vực vận tải biển, lao động, tránh đánh thuế hai lần...

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn những đánh giá tích cực của Hy Lạp đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ bỏ "thẻ vàng" (IUU) đối với hải sản xuất khẩu. Bộ trưởng đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo này, đồng thời vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Nhân dịp này, Bộ trưởng hoan nghênh và khẳng định Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ để Hy Lạp tổ chức thành công đoàn doanh nghiệp thăm Việt Nam tìm hiểu thị trường và xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao George Gerapetritis đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và nhấn mạnh vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ trưởng khẳng định Hy Lạp sẵn sàng là cầu nối cho Việt Nam vào châu Âu; mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong tổng thể chính sách của Hy Lạp đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp nhất trí việc hai Bộ Ngoại giao tiếp tục là đầu mối kết nối, phối hợp triển khai các nội hàm hợp tác; mong muốn duy trì các cơ chế trao đổi, tham vấn thường xuyên giữa hai Bộ. Bộ trưởng George Gerapetritis cảm ơn Việt Nam đã mở cửa thị trường cho quả kiwi của Hy Lạp và đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận nhằm đưa các mặt hàng tiêu biểu khác của Hy Lạp tiếp cận thị trường Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định sẵn sàng thúc đẩy kết nối giữa các địa phương hai nước, ký kết các văn kiện hợp tác, triển khai đường bay thẳng Việt Nam - Hy Lạp và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như hàng hải, cảng biển, khoa học - công nghệ..., nghiên cứu mô hình liên doanh đóng tàu giữa hai nước, đồng thời nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp sinh sống, làm việc, qua đó phát huy vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ song phương.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN -EU...; ủng hộ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Hai Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.