Việt Nam lọt vào top điểm đến du lịch là xu hướng nổi bật trên thế giới của Tripadvisor

Lễ hội khinh khí cầu Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/VNP

Trên trang chủ, reisereporter giới thiệu 3 điểm đến được bình chọn là xu hướng nổi bật nhất trong năm 2023, trong đó số 1 là Caribe (Cuba), số 2 ở Đông Nam Á (Hội An của Việt Nam) và số 3 ở châu Phi (Mauritius). Top 3 điểm đến này được lựa chọn dựa trên đánh giá của khách du lịch sử dụng nền tảng Tripadvisor - trang web và ứng dựng hiện có 135.000 điểm đến du lịch và 730.000 điểm tham quan được đánh giá. Theo reisereporter, Hội An được mệnh danh là "Venice" của Việt Nam. Phố cổ Hội An nằm giữa khung cảnh sông nước phân nhánh, thơ mộng với hình ảnh những con thuyền xinh xắn lướt nhẹ trên những con kênh nhỏ. Giá cả các dịch vụ ăn uống được đánh giá ở mức tốt. Khi hoàng hôn buông xuống, khung cảnh Hội An trở nên lãng mạn khi những cây cầu và những con hẻm được chiếu sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn và những chiếc đèn lồng. Theo reisereporter, khách du lịch sử dụng nền tảng Tripadvisor chắc chắn đã bị mê hoặc bởi khung cảnh kỳ diệu này, qua đó giúp Hội An đứng ở vị trí thứ 2 trong tốp những điểm đến được săn đón nhất trong năm 2023.

Trong số 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới (Popular Destinations) giành danh hiệu "Travellers' Choice Best of the Best" của Tripadvisor năm 2023, thành phố Hà Nội cũng được gọi tên và ở vị trí 17/25. Theo giới thiệu của Tripadvisor, Thủ đô duyên dáng của Việt Nam vẫn giữ được nét cổ kính bên cạnh những khu vực phát triển hiện đại. Đã nhiều lần đổi tên, trong đó có cả tên gọi Thăng Long có ý nghĩa là rồng bay lên, nhưng Hà Nội vẫn giữ những kiến trúc xưa. Những hồ nước, công viên, đại lộ rợp bóng cây và hơn 600 ngôi đền-chùa làm tăng thêm sức hấp dẫn cho thành phố này.