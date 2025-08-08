Việt Nam lọt top 3 điểm đến châu Á hút khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Du khách quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thành Phương – TTXVN

Đáng chú ý, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Thành phố biển sôi động này đã chính thức ghi tên vào nhóm những điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu Á, phản ánh sức hút ngày càng tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực.

Top 5 điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay gồm có Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Quốc. Nếu 3 “thiên đường” biển chinh phục du khách bằng bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và những khu nghỉ dưỡng ngập tràn nắng ấm, thì Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lại quyến rũ du khách bằng nhịp sống sôi động, chiều sâu văn hóa cùng bản đồ ẩm thực địa phương đa sắc màu, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản địa.

Bên cạnh Việt Nam, bảng xếp hạng còn cho thấy những điểm đến hút khách quay lại nhiều lần như Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Bali (Indonesia), Osaka (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Kuala Lumpur và Johor Bahru (Malaysia), cùng Hong Kong (Trung Quốc). Các thành phố lọt vào danh sách này mang đến nhiều điểm tham quan đa dạng, từ ẩm thực đến trải nghiệm văn hóa, cho phép du khách khám phá, tận hưởng nhiều điều mới mẻ ngay cả sau nhiều lần ghé thăm.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Seoul, xếp hạng thứ ba, tự hào có tỷ lệ du khách quay lại cao nhờ sự phát triển nhanh chóng của văn hóa Hàn Quốc (K-culture). Với vô số cơ hội trải nghiệm văn hóa đại chúng Hàn Quốc trực tiếp, trong đó có các buổi hòa nhạc K-pop, sự kiện dành cho người hâm mộ và tham quan các địa điểm quay phim (K-drama) nổi tiếng, người hâm mộ làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục đổ về Seoul.

Các con phố mua sắm chính như Myeongdong là nơi tập trung dày đặc các phòng khám thẩm mỹ, spa và các cửa hàng làm đẹp thời thượng, thu hút ngày càng nhiều du khách quay lại Seoul để tìm kiếm trải nghiệm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh Seoul, trong số các điểm đến du lịch trong nước tại Hàn Quốc, Busan, Jeju, Incheon và Daegu cũng được xếp hạng là những điểm đến quay lại phổ biến nhất./.