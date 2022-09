Việt Nam lọt top 10 điểm đến hàng đầu của du khách Australia

Cụ thể, trong tháng 7 có 968.490 lượt người Australia ra nước ngoài, cao hơn gần 90.000 lượt so với tháng trước đó. Đây là một kết quả tích cực, nhưng vẫn thấp hơn 58,8% so với tháng 7/2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong số các quốc gia điểm đến được thống kê, New Zealand là lựa chọn hàng đầu và phổ biến nhất đối với người dân “xứ chuột túi”, với 96.180 lượt đến. Tiếp theo là Indonesia và Anh, với lần lượt 86.160 và 66.480 lượt.

Ngoài ra, trong top 10 điểm đến phổ biến nhất đối với người Australia trong tháng 7 vừa qua còn có Mỹ, Fiji, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Italy. So với các tháng trước của năm nay, sau khi Australia và Việt Nam đều đã mở cửa biên giới quốc tế, số lượng người Australia đến Việt Nam đã tăng đáng kể. So với tháng 6, số lượt khách Australia khai báo đến Việt Nam trong tháng 7 nhiều hơn khoảng 8.200 lượt. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn gần 10.000 lượt người so với tháng 7/2019.

Thống kê của ABS cho thấy người Australia dành trung bình 19 ngày cho mỗi chuyến đi ra nước ngoài. Mục đích phổ biến nhất của các chuyến đi là du lịch, chiếm gần một nửa số chuyến đi, bao gồm cả lý do thăm bạn bè và/hoặc người thân./.