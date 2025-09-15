Việt Nam - Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn

Chương trình trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Liên bang Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia mà Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã thống nhất tại chuyến thăm Liên bang Nga tháng 5/2025.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, việc tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Đây không chỉ là nhu cầu của mỗi quốc gia, mà còn là sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau nhằm hướng đến mục tiêu chung: phát triển bền vững, hòa bình, hợp tác và thịnh vượng- Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.



Chương trình nghiên cứu khảo sát và trao đổi chuyên đề là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác đó. Thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng quản lý, cán bộ lãnh đạo của hai nước sẽ có thêm cơ hội học hỏi, tiếp thu những bài học quý báu, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách. Đây cũng là nền tảng để hai nước cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt của sự phát triển trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số hiện nay.



Theo Ban Tổ chức Chương trình, nội dung chương trình nghiên cứu, trao đổi với 34 cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Liên bang Nga gồm 9 chuyên đề trao đổi tại Học viện và 3 chuyên đề hoạt động thực tế tại một số bộ, ngành, địa phương, tập trung vào một số vấn đề trọng yếu, cốt lõi như: Đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của Việt Nam; Chiến lược phát triển của Việt Nam đến năm 2045; Những giá trị cốt lõi trong quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga, tầm nhìn, định hướng phát triển trong bối cảnh mới; Chiến lược xuất nhập khẩu của Việt Nam - Thành tựu và triển vọng; Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đồi mới toàn diện nền công vụ của Việt Nam; Chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Công tác dân số, phát triển bền vững hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở Việt Nam hiện nay; Đặc trưng quản trị quốc gia và tư duy, tầm nhìn cải cách hành chính ở Việt Nam giai đoạn hiện nay và 3 chuyên đề hoạt động thực tế tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Y tế và Trung tâm triển lãm quốc gia do Bộ Xây dựng chủ trì.

Để chương trình nghiên cứu, khảo sát trao đổi đạt kết quả cao nhất, Ban Tổ chức đã mời các nhà khoa học có uy tín của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số bộ, ngành của Việt Nam trực tiếp trình bày, trao đổi; đồng thời trong quá trình cùng nghiên cứu, thảo luận, các báo cáo viên cũng sẽ tăng cường, khuyến khích các học viên tích cực trao đổi, chủ động chia sẻ những kinh nghiệm quý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn của Liên bang Nga cũng như những vấn đề mà hai nhà nước cùng quan tâm./.