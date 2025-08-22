Việt Nam-Lào tiếp tục thắt chặt quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Lào, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã dành cho Đoàn sự quan tâm đặc biệt và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới đồng chí Thongloun Sisoulith, đồng chí Sonexay Siphandone và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Lào đạt được sau gần 40 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XI và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone về tình hình Việt Nam gần đây; báo cáo về kết quả hội đàm thực chất và hiệu quả với Phó Chủ tịch nước Pany Yathotou, qua đó hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt hai nước nói chung, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh với chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị hai nước, đặc biệt là của hai đồng chí Tổng Bí thư, cùng nỗ lực của các bộ ngành, chỉ trong thời gian ngắn nhiều dự án, nội dung hợp tác chiến lược trọng điểm đã được triển khai, tạo bước đột phá mới trong quan hệ song phương. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc Đảng, Nhà nước Lào sẽ tổ chức Lễ công nhận di tích “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào, điều này tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử chung, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, thuỷ chung trong sáng giữa hai nước Việt Nam-Lào; cảm ơn và bày tỏ mong muốn Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào được làm ăn, sinh sống và ổn định địa vị pháp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Lào, góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực có nhiều điểm sáng, nổi bật các dự án hợp tác chiến lược trọng điểm giữa hai bên được triển khai tích cực; bày tỏ đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay, trong đó nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa quan trọng mà Việt Nam đã giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, được thể hiện qua các dự án có ý nghĩa to lớn, biểu tượng của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; nhất trí cao về phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực, nhấn mạnh hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.