Việt Nam-Lào thúc đẩy tăng cường hợp tác an ninh

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhân dân Lào đang hân hoan chuẩn bị đón Tết cổ truyền Boun Pi-may lần thứ 2569 theo Phật lịch; hai nước tổ chức thành công Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội ở mỗi nước, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng cũng như các thỏa thuận cấp cao đã đạt được thời gian qua. Hội nghị là cơ hội để lực lượng an ninh hai nước gặp gỡ, trao đổi, thống nhất về chủ trương, biện pháp phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn sự ổn định và xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị và hợp tác; góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm nồng ấm của Bộ Công an Lào dành cho Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả và đi vào thực chất; duy trì giao ban định kỳ giữa lực lượng an ninh và công an các địa phương có chung biên giới; kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động có điều kiện lợi dụng nước này chống nước kia, cũng như không để các thế lực thù địch phá hoại sự ổn định chính trị, an ninh trật tự của mỗi nước, đặc biệt là không để xảy ra chia rẽ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược của hai nước.

Tại Hội nghị, dưới sự đồng chủ trì của Thiếu tướng En Ouanongnout và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và khu vực nhưng lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XV hồi tháng 3/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa lực lượng an ninh hai nước, nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương giáp biên giới; đặc biệt coi trọng cơ chế trao đổi thông tin, tình hình liên quan an ninh quốc gia hai nước để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai bộ về chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tác động từ các mối đe dọa an ninh ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nước nói chung và Bộ Công an hai nước nói riêng.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ quan điểm lập trường của hai nước tại các diễn đàn hợp tác an ninh quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác phòng, chống khủng bố quốc tế của các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); phối hợp đảm bảo an ninh cho các sự kiện lớn diễn ra tại Lào và Việt Nam trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng En Ouanongnout và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã ký Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Lào - Việt Nam lần thứ XVI.

Trong khuôn khổ Hội nghị, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng dẫn đầu đã đến chào xã giao Thượng tướng Vanthong Kongmani, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào./.