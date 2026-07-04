Việt Nam - Lào thắt chặt đoàn kết thông qua hợp tác quốc phòng

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của Báo Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN Phát

Báo Quân đội Nhân dân Lào vừa đăng bài viết khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào là tài sản vô giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được xây dựng bằng xương máu của các chiến sĩ cách mạng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp và phát triển ngày càng vững chắc, trường tồn. Trong đó, hợp tác quốc phòng - quân sự là một trong những trụ cột quan trọng duy trì sự vững chắc của mối quan hệ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 cấp Bộ trưởng Quốc phòng sẽ được tổ chức từ ngày 9-10/7 tại khu vực cửa khẩu phụ Nậm On-Thanh Thuỷ giữa tỉnh Nghệ An của Việt Nam và tỉnh Bolikhamxay của Lào. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với quân đội hai nước mà còn thể hiện sự tin cậy chính trị, tin cậy chiến lược sâu sắc; thể hiện quyết tâm chung của hai nước Lào - Việt Nam trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Theo bài viết, về mặt chính trị, chương trình giao lưu lần này khẳng định mạnh mẽ cam kết của hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước trong việc tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu. Các hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa lãnh đạo quân đội hai nước, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong công tác quốc phòng, quản lý biên giới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả duy trì an ninh, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ lợi ích chung của hai quốc gia.

Đây cũng là cơ hội để quân đội hai nước mở rộng hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi chuyên môn kỹ thuật, phối hợp phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn bán người và buôn lậu, qua đó giữ vững an ninh trật tự vùng biên và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển.

Về mặt kinh tế, an ninh chính là nền tảng của sự phát triển. Khi khu vực biên giới ổn định, các hoạt động thương mại, đầu tư, vận tải và du lịch sẽ có điều kiện tăng trưởng mạnh mẽ. Các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng kết nối giao thương, giao thông vận tải giữa hai nước. Đồng thời, sự ổn định này cũng gửi đi tín hiệu tích cực tới các nhà đầu tư rằng Lào và Việt Nam là những đối tác ổn định, có độ tin cậy cao.

Về văn hóa - xã hội, Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Lào - Việt Nam là diễn đàn để sĩ quan, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu nét đẹp văn hóa của nhau. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và gặp gỡ nhân dân sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin và thắt chặt tình cảm gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước.

Sự kiện lần này còn là dịp để hai bên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nghiêm và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt tốt đẹp giữa hai nước. Ngoài ra, Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 3 cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới khu vực và quốc tế về việc Lào và Việt Nam luôn kiên trì chính sách hòa bình, hợp tác, láng giềng hữu nghị, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau./.