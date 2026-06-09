Việt Nam - Lào tăng cường thắt chặt quan hệ hợp tác

Bài đăng trên trang Facebock chính thức của tờ Kinh tế-thương mại của Lào. Ảnh: TTXVN

Các bài viết cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu cấp cao đã thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7-9/6, nhằm thắt chặt và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone ngày 7/6 được tổ chức ấm áp và trang trọng, với sự tham dự của hai Thủ tướng Lào - Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai bên.



Tại cuộc hội đàm song phương giữa hai Thủ tướng Lào - Việt Nam cùng ngày, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình nội bộ của mỗi nước và bày tỏ sự vui mừng đối với các thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội mà hai bên đã đạt được thời gian qua; đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được phát triển đi vào chiều sâu và thực chất trong thời gian qua; đặc biệt là hợp tác về chính trị tiếp tục có sự tin cậy lẫn nhau, vững chắc, ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu gắn kết, thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi các cuộc gặp từ cấp Trung ương đến địa phương.



Các tờ báo của Lào đều nhận định điểm nổi bật của quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước Lào - Việt Nam thời gian qua đã hoàn thành việc trao đổi các chuyến thăm cấp nhà nước lẫn nhau sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước. Điều này đã khẳng định tầm quan trọng và sự ưu tiên hàng đầu đối với mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam có một không hai trên thế giới.



Các tờ báo lớn của Lào đều cho rằng lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã luôn nhất trí đồng lòng trong việc tăng cường hợp tác chặt chẽ và vững mạnh về mặt chính trị; tăng cường thắt chặt hợp tác quốc phòng - an ninh để cùng ứng phó với các thách thức phi truyền thống; tiếp tục thúc đẩy các bộ ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước cũng như Biên bản ghi nhớ hợp tác của các bộ, ngành ở cả Trung ương và địa phương, đặc biệt là hiện thực hóa kết quả cuộc gặp của hai Bộ Chính trị và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam; tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư; tăng cường hợp tác về mặt giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để bắt kịp với thời đại mới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2027; tiếp tục chú trọng và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bản chất, ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa hai nước Lào - Việt Nam cho toàn thể cán bộ, người dân và đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ kế thừa sự nghiệp của hai nước trong tương lai.



Bài đăng trên trang Facebock chính thức của Báo Pasaxon. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên sau khi ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào thêm một nhiệm kỳ. Điều này tiếp tục đóng góp quan trọng cho việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em ngày càng đơm hoa kết trái và chặt chẽ hơn nữa.



Tại hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã khẳng định Lào luôn đặc biệt coi trọng và luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, tài sản vô giá có một không hai trên thế giới, mãi mãi vững bền; đánh giá cao Việt Nam đã có sáng kiến và tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN từ năm 2024 đến nay.



Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, hai bên đã ký kết 4 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, dân tộc và tôn giáo, giáo dục và giao thông vận tải, góp phần hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam” mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã thống nhất.



Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cùng Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam, thể hiện sự ghi nhớ công ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời cho nền độc lập, tự do của hai nước Lào - Việt Nam./.