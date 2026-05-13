Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác về văn hóa và du lịch

Hội đàm giữa Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và thể thao Lào. Ảnh: Xuân Tú - TTXVN tại Lào

Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam do Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh làm Trưởng đoàn; Đoàn Bộ Văn hóa và Du lịch Lào do Bộ trưởng Suonsavan Vinhaket làm Trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên khẳng định hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả thực chất, tích cực, trong đó có tổ chức thành công tuần lễ văn hóa ở mỗi nước; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các sự kiện quan trọng của hai Đảng, hai nước; thực hiện tốt thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Hai bên cũng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, phát triển lĩnh vực văn hóa và du lịch của mỗi nước, đề ra những định hướng và sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

Hai bên nhất trí cho rằng hợp tác về văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn 2026–2030 sẽ giúp tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Việc tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, các tuần lễ văn hóa và chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý di tích, bảo tàng và thư viện. Ngoài ra, hợp tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về văn hóa thông qua việc cấp học bổng, tổ chức các khóa tập huấn và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật của hai nước, sẽ giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của nhau. Đồng thời, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và thể thao Lào Suonsavan Vinhaket trao đổi văn kiện hợp tác. Ảnh: Xuân Tú - TTXVN tại Lào

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã đến chào xã giao Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Phet Phomphiphak ở thủ đô Viêng Chăn. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Chương trình hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2026-2030.Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã đến chào xã giao Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Phet Phomphiphak ở thủ đô Viêng Chăn.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Phet Phomphiphak tiếp Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng Đoàn công tác. Ảnh: Xuân Tú - TTXVN tại Lào Tối 12/5, tại Rạp Xiếc quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật diễn ra từ ngày 12-16/5 tại Lào.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suonsavan Vinhaket đồng chủ trì. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các ban, ngành Trung ương liên quan của Lào; Đại sứ một số nước tại Lào; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương của Lào; cùng đông đảo khán giả Lào.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suonsavan Vinhaket khẳng định Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa Lào-Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Sự kiện này thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết và đặc biệt như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng nói: trong lịch sử quan hệ quốc tế, mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam là một hình mẫu nổi bật và chưa từng có, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, cả trong đấu tranh giành độc lập, tự do cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, để gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào và Việt Nam, chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 thể hiện sự hợp tác lâu dài, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như giữa hai Bộ Văn hóa Lào-Việt Nam.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam – Lào theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, gắn với Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ Việt Nam và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào. Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch luôn giữ vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, bồi đắp tình cảm gắn bó, tin cậy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026, trong đó có múa rối nước - loại hình nghệ thuật độc đáo - sẽ giới thiệu tới nhân dân Lào những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, đồng thời phản ánh sinh động hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, năng động và giàu khát vọng phát triển.Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suonsavan Vinhaket khẳng định Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa Lào-Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Sự kiện này thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết và đặc biệt như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng nói: trong lịch sử quan hệ quốc tế, mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam là một hình mẫu nổi bật và chưa từng có, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, cả trong đấu tranh giành độc lập, tự do cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, để gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào và Việt Nam, chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 thể hiện sự hợp tác lâu dài, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như giữa hai Bộ Văn hóa Lào-Việt Nam.Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam – Lào theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, gắn với Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ Việt Nam và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào.

Tiết mục múa rối cạn tại đêm khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Điểm nhấn của đêm khai mạc là tiết mục múa rối nước – loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo gắn với đời sống cư dân nông nghiệp lúa nước, với sân khấu là mặt nước và ngôn ngữ biểu đạt giàu tính biểu tượng. Chương trình sẽ giới thiệu tới nhân dân Lào những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, đồng thời phản ánh sinh động hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, năng động và giàu khát vọng phát triển./.

