Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; các đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước; cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng chứng kiến lễ khánh thành, bàn giao công trình Trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Lễ khánh thành, bàn giao Trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và nhà thầu đã khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, hoàn thành công trình bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ và tiến độ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi để làm việc tốt hơn, góp phần quan trọng giúp Bộ Tư lệnh hoàn thành nhiệm vụ tham mưu với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu hai nước về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội hai nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ đội Biên phòng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Nhân dịp Tết cổ truyền Boun Pi-may của nhân dân Lào, Đại tướng Nguyễn Tân Cương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục có nhiều cống hiến giúp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng hai nước, góp phần xây dựng biên giới hai nước Việt Nam - Lào hữu nghị và phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Saichay Kommasith chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã luôn quan tâm, giúp đỡ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ cho các lực lượng của Quân đội nhân dân Lào nói chung và Bộ đội Biên phòng Lào nói riêng. Thượng tướng Saichay Kommasith yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào quản lý, sử dụng đúng mục đích, bảo quản tốt công trình, phục vụ hiệu quả quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Công trình Trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào được khởi công từ năm 2024, là một trong những công trình tiêu biểu mà Bộ Quốc phòng hai nước đã và đang hợp tác triển khai thời gian qua, biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào.



Chiều cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm công ty Star Telecom (Unitel) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel). Phát biểu tại đây, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc phát triển hợp tác kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh - đối ngoại có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố và nâng tầm quan hệ hai nước.

Các đại biểu hai nước chụp ảnh kỷ niệm tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Unitel đã đạt được thời gian qua. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và liên doanh nói riêng không ngừng được phát triển, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ giữa hai Nhà nước, hai Quân đội.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Unitel tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nguồn nhân lực có trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đầu tư vào công nghệ mới nhằm giữ vững vị thế số 1 về thị phần, cũng như tiếp tục sứ mệnh xây dựng Unitel trở thành doanh nghiệp viễn thông - dịch vụ số hàng đầu tại thị trường Lào; tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa các giá trị văn hóa nội tại cho các doanh nghiệp tại Lào, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý công ty duy trì hoạt động kinh doanh phải gắn chặt với ngoại giao kinh tế và đối ngoại quốc phòng; không ngừng nỗ lực thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng hai nước giao phó. Đặc biệt, ban lãnh đạo công ty và mỗi cán bộ, công nhân viên người Việt Nam phải như một đại sứ văn hóa, đại diện cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ để gìn giữ, duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa hai Bộ Quốc phòng và Chính phủ hai nước.

Sau hơn 16 năm hình thành và phát triển, Unitel đã khẳng định vị thế nhà mạng viễn thông số 1 tại Lào; xây dựng hạ tầng viễn thông rộng khắp, phủ sóng đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh và nâng cao đời sống người dân; là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất ở Lào và được Đảng, Chính phủ hai nước ghi nhận là hình mẫu điển hình cho hợp tác kinh tế và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, Unitel đã thể hiện rõ vai trò của một doanh nghiệp quốc phòng khi chủ động triển khai bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực biên giới, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng hạ tầng số quốc gia./.