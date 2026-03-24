Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược”
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chân thành gửi những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đồng chí Thongsavanh Phomvihane và các lãnh đạo cấp cao Lào đã được Quốc hội khóa X bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Lào khóa X. Đại sứ nhấn mạnh việc các lãnh đạo Lào được Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội tín nhiệm bầu và phê chuẩn các chức vụ quan trọng nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thể hiện sự đánh giá rất cao và sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp to lớn, quan trọng của cá nhân các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được từ trước đến nay; đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới toàn diện của Lào và luôn sát cánh, đồng hành, dành sự ủng hộ, ưu tiên cao nhất cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Đại sứ tin tưởng với năng lực, uy tín và bề dày kinh nghiệm, các lãnh đạo cấp cao Lào sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân Lào anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X (giai đoạn 2026-2030), xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao Lào, cũng như cá nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phát huy vai trò là cầu nối, điều phối triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ và các kế hoạch hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng và chuyển Điện mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới cá nhân ông và các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào ngay sau khi Quốc hội Lào khóa X bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Điều này đã thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa Việt Nam và Lào.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đã thông tin tới Đại sứ cùng Đoàn một số nội dung, kết quả ngày khai mạc Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X, trong đó có việc bầu và phê chuẩn Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các bộ và cơ quan ngang bộ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Tổng Thanh tra Nhà nước.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; trao đổi cụ thể một số phương hướng, nội dung hợp tác để triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược”, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane mong rằng trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác song phương giữa hai bộ; tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực./.