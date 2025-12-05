Việt Nam - Lào làm sâu sắc hợp tác về công tác mặt trận, dân vận và tôn giáo

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và đồng chí Inlavan Keobounphanh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chào mừng bà Inlavan Keobounphanh và Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong thời điểm hai nước đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc, góp phần tiếp tục thắt chặt sự tin cậy, gắn bó và hợp tác giữa hai cơ quan.



Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết gửi tới bà Inlavan Keobounphanh và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới trên con đường xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh đây là những thành tựu thể hiện rõ bản lĩnh lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết và nỗ lực của nhân dân Lào anh em, đồng thời tin tưởng Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới phồn vinh, thịnh vượng.



Cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước tiếp đón Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong chuyến thăm và làm việc tại Lào tháng 11 vừa qua, Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh những kết quả trao đổi sau chuyến thăm là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là giữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và lực lượng cán bộ trẻ của hai cơ quan.



Để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai cơ quan, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị: Trong giai đoạn mới, hai cơ quan tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, vận động nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết kiến nghị, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tập trung tuyên truyền trong hệ thống chính trị, lực lượng đoàn thể và thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, mở rộng trao đổi nghiệp vụ giữa các vụ, đơn vị phụ trách công tác tuyên truyền và công tác dân vận của hai cơ quan…



Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Inlavan Keobounphanh cho biết rất vui mừng được chứng kiến các hoạt động Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam- những dấu mốc lịch sử trọng đại, đầy tự hào, gắn liền với những thành tựu và thắng lợi to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đồng chí đoàn đại biểu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thông báo một số tình hình và công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước triển khai trong thời gian qua, bà Inlavan Keobounphanh nhấn mạnh: Những kết quả và phong trào hoạt động thời gian qua thể hiện sâu sắc tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau thường xuyên trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam luôn kề vai sát cánh, không thể tách rời nhau.



Bà Inlavan Keobounphanh cho biết, thời gian qua, đã triển khai các lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến giữa Lào và Việt Nam; các tổ chức Mặt trận ở địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng một cách thường xuyên, liên tục. Thông qua việc triển khai các hoạt động trên, đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác vận động nhân dân; trình độ, kỹ năng phong trào được nâng lên.



Qua quá trình tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước đã biên soạn được tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ để đào tạo cán bộ từ Trung ương đến địa phương; đồng thời thu thập được nhiều ý kiến phản ánh từ xã hội, có giá trị thực tiễn, để làm cơ sở phản biện, chuyển tải qua Quốc hội hằng năm; từ đó giúp các ngành, các cấp xem xét, hoàn thiện chính sách theo đúng quy định pháp luật.



Bà Inlavan Keobounphanh cũng trao đổi về phương pháp vận động, huy động quần chúng tham gia phong trào thi đua yêu nước và phát triển, giúp cán bộ cơ sở giải quyết khó khăn; công tác vận động quần chúng một cách linh hoạt, hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng; phương thức tiến hành để công việc đem lại kết quả thiết thực.



Đề nghị thời gian tới Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương tiếp tục tạo điều kiện và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí - truyền thông cho Lào, nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng này, bà Inlavan Keobounphanh nhấn mạnh năm 2025 là năm cuối thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021–2025, hai bên tiếp tục tiến hành xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ triển khai trong giai đoạn tới.



Ngay sau buổi tiếp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước. Hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận, dân vận, dân tộc và tôn giáo; vai trò của mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đánh giá kết quả triển khai hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua và nội dung triển khai trong thời gian tới./.