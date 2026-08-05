Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác về lý luận và chính trị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định hợp tác lý luận giữa hai Đảng là quá trình cùng nghiên cứu những vấn đề có tính quy luật, tổng kết thực tiễn đổi mới, qua đó bồi đắp nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Lào.

Quang ảnh Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Học viện Chính trị và hành chính quốc gia Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Nhìn lại giai đoạn 2022-2026, hai bên đã duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại lý luận thường xuyên, tin cậy. Bước sang giai đoạn 2026-2030, trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới và yêu cầu triển khai nghị quyết đại hội mới ở mỗi nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh hợp tác lý luận cần tạo ra ba chuyển biến mạnh mẽ: (i) chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang phối hợp nghiên cứu các vấn đề chiến lược; (ii) chuyển từ từng kỳ hội thảo sang quá trình hợp tác liên tục; và (iii) chuyển từ các kết luận khái quát sang các sản phẩm phục vụ trực tiếp công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Trên cơ sở đó, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề xuất hai Hội đồng Lý luận Trung ương tăng cường phối hợp nghiên cứu các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách; đồng thời xây dựng mạng lưới hợp tác, kết nối đội ngũ cán bộ lý luận trẻ và xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu song ngữ.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Lào Kikeo Khaykhamphithoune đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian qua, khẳng định hai bên đã triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác, nổi bật là việc luân phiên tổ chức Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune cho biết, về kế hoạch tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ XIII trong năm 2026 do phía Lào chủ trì, hai bên đã thống nhất chủ đề "Tăng cường kết nối khu vực và quốc tế đi vào chiều sâu - Kinh nghiệm của Lào và Việt Nam". Hội thảo dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026. Nhân dịp này, Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Đoàn Minh Huấn làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào do TS. Anouphab Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, làm Trưởng đoàn để thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng thời gian tới hai bên cần tập trung nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai học viện. Theo đó, hai bên cần nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng lấy người học làm trung tâm; duy trì và mở rộng cơ chế trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường chính trị địa phương; tiếp tục phối hợp nghiên cứu khoa học, cung cấp luận cứ phục vụ hai Đảng tổng kết 40 năm Đổi mới, xây dựng các dự án nghiên cứu, biên soạn giáo trình về Tư tưởng Chủ tịch Kaysone Phomvihane, duy trì cơ chế Hội thảo khoa học bốn bên và phối hợp chặt chẽ triển khai Dự án Phân hiệu Học viện tại tỉnh Champasak.

Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào Anouphab Tounalom đánh giá cao vai trò của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu cho Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao và cán bộ chủ chốt của Lào. Đồng chí cũng đánh giá cao tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào tại tỉnh Champasak, khẳng định đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài và là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Buổi làm việc của đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Hội đồng Lý luận Trung ương Lào và hội đàm với Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đã khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào./.