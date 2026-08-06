Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện về quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam duyệt đội danh dự tại Lễ đón chính thức. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.



Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tiếp Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thuỷ chung, son sắt Việt – Lào; việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên thành hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược đã mở ra một chương mới cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vinh dự, tự hào khi lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam - Lào, là “đặc biệt của đặc biệt”. Đồng thời nhấn mạnh tháng 7/2026 vừa qua, dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp, được lãnh đạo cấp cao Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Chính quyền và nhân dân địa phương rất phấn khởi, ấn tượng và tin tưởng vào sự hợp tác hiệu quả giữa quân đội hai nước.



Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tiếp Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin tới Đại tướng Khamliang Outhakaysone về kết quả hội đàm trước đó với Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã thành công tốt đẹp; trân trọng chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mời Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và các doanh nghiệp quốc phòng Lào sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12/2026.



Hội đàm giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Chúc mừng kết quả hội đàm giữa Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhất trí với những đánh giá về kết quả phối hợp thời gian qua, cũng như phương hướng hợp tác trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cho rằng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, hai bên cần tiếp tục đoàn kết, sát cánh, phối hợp chặt chẽ, tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về lịch sử, ý nghĩa và giá trị của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trước đó cùng ngày, Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn cán bộ chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.



Tại hội đàm, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thượng tướng Vongsone Inpanphim bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn cán bộ chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm chính thức Lào; khẳng định chuyến thăm mang theo tình cảm hữu nghị nồng ấm, sự gắn bó, tin cậy giữa quân đội và nhân dân hai nước, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị.



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, thân tình, thắm tình đồng chí anh em mà đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Đoàn cán bộ chính trị Quân đội nhân dân Lào dành cho Đoàn; cho biết mỗi cuộc gặp luôn để lại những ấn tượng sâu sắc, tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Lào. Điều đó cho thấy mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào nói chung và Quân đội hai nước nói riêng là mối quan hệ có một không hai trên thế giới, là “đặc biệt của đặc biệt”.



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào nói chung, giữa Tổng cục Chính trị Quân đội hai nước nói riêng thời gian qua ngày càng tin cậy, toàn diện và thực chất, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ quốc phòng song phương, nổi bật là các lĩnh vực như tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong tình hình mới; trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, tham quan, nghỉ dưỡng, chúc mừng lẫn nhau nhân dịp các ngày lễ lớn của mỗi bên; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.



Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân Lào luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được Chính phủ Việt Nam phát động vào tháng 3/2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; cho biết tháng 12/2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng mời Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và các doanh nghiệp quốc phòng Lào sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm.



Tại hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực. Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Việt Nam chủ trương mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.



Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thượng tướng Vongsone Inpanphim khẳng định kết quả hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị thời gian qua đã góp phần củng cố, xây dựng Quân đội nhân dân Lào-Việt Nam và góp phần vun đắp quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội. Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Quân đội và nhân dân Lào.



Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội hai nước Việt Nam-Lào chụp ảnh kỷ niệm sau khi kết thúc Hội đàm. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Trên tinh thần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo đảm cho mỗi quân đội của hai nước thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, tập trung vào các nội dung như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; công tác Đảng, công tác chính trị; tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng, củng cố cơ sở chính trị tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.



Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn cán bộ chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở thủ đô Viêng Chăn./.