Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác, phát huy nguồn lực cộng đồng ở nước ngoài

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ trân trọng quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào. Thứ trưởng cho rằng việc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội XII đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho mỗi nước, tạo động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Thứ trưởng khẳng định hai bên đều coi khoa học - công nghệ là động lực đột phá, đồng thời chú trọng phát huy các nguồn lực phát triển, trong đó có nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam và người Lào ở nước ngoài. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đã gửi lời thăm hỏi tới đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đến chào xã giao. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào, cũng như cá nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane, đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Lào sinh sống, làm ăn ổn định, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển của Lào trong các giai đoạn lịch sử, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai bên nhất trí công tác đối với người Việt Nam và người Lào ở nước ngoài là lĩnh vực cần tiếp tục tăng cường hợp tác.



Tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phongsavanh Sisoulath cho biết Lào hiện có gần 1 triệu công dân sinh sống ở nước ngoài, chiếm hơn 10% dân số, chủ yếu tại Mỹ, Pháp, Canada và Australia. Lào mong muốn tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư và đội ngũ trí thức kiều bào tham gia phát triển đất nước.



Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng những kết quả Lào đạt được trong công tác đối với người Lào ở nước ngoài, đặc biệt từ sau chuyến trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên năm 2023. Theo Thứ trưởng, những kết quả này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao Lào đối với cộng đồng người Lào ở nước ngoài.

Hai bên cũng đánh giá cao hiệu quả triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban Liên lạc người Lào ở nước ngoài ký năm 2011. Thông qua cơ chế trao đổi đoàn, họp luân phiên và chia sẻ kinh nghiệm, hai cơ quan đã tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, xây dựng chính sách, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm.



Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, thu hút nguồn lực từ cộng đồng ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tổ chức các sự kiện lớn dành cho cộng đồng người Việt Nam và người Lào ở nước ngoài như Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới, Xuân Quê hương và Trại hè thanh thiếu niên kiều bào. Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đại diện Việt Nam và Lào ở nước ngoài nhằm gắn kết cộng đồng người Việt Nam và người Lào tại các nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavanh Sisoulath ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Kết thúc buổi làm việc, hai bên ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài và người Lào ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Trước mắt, phía Lào sẽ cử đoàn sang Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026./.