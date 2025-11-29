Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới

Đại sứ Đặng Minh Khôi chúc mừng Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy và phu nhân cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy và Phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào. Đại sứ Đặng Minh Khôi vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong 50 năm qua.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhắc lại rằng ngày 27/11 vừa qua, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra buổi lễ trọng thể kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane với sự tham dự của nhiều Nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã phát biểu ghi nhận vai trò to lớn của Chủ tịch Kayson Phomvihane đối với nhân dân Lào cũng như tình hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam. Đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 1/12 tới để cùng chung vui với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Lào anh em trong sự kiện trọng đại 50 năm ngày thành lập nước.

Trong chặng đường phát triển, Việt Nam và Lào đã luôn kề vai sát cánh bên nhau, vun đắp cho tình hữu nghị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, xây dựng nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ngày nay.

Đại sứ Lào tại LB Nga Siphandone Oybuabuddy cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi và đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga

Năm 2025, cả hai nước cùng kỷ niệm những ngày lễ lớn: 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm Quốc khánh Lào, 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 105 ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Đặc biệt hơn cả là cả hai Đảng, hai nước đều đang chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại nhất: Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh Việt Nam và Lào đang đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn phát triển mới, trong đó, hai Đảng, hai nước, hai dân tộc đang tràn đầy quyết tâm tiến về phía trước, sát cánh bên nhau, tiếp tục củng cố hơn nữa tình hữu nghị đã vượt qua thử thách thời gian, mở rộng hợp tác vì sự phồn vinh chung, vì hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi vì những lời chúc tốt đẹp, Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy khẳng định quan hệ Lào - Việt Nam là “tài sản vô giá” cần được gìn giữ và phát triển qua các thế hệ, trong đó, hai Đại sứ quán tại Liên bang Nga đã luôn duy trì mối bang giao tốt đẹp, hợp tác và ủng hộ nhau trong các hoạt động ngoại giao cũng như giao lưu văn hoá. Đại sứ tin tưởng rằng Lào sẽ luôn sát cánh bên nhân dân Việt Nam mỗi khi Việt Nam cần, cùng nhau xây dựng đất nước.

Tại buổi gặp, hai Đại sứ cũng trao đổi về một số dự định hợp tác và kế hoạch hoạt động của hai Đại sứ quán trong thời gian tới đây, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt - Lào anh em./.