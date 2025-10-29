Tin tức
Việt Nam - Lào - Campuchia: Phát huy tinh thần hòa hợp của Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 28/10, Hội nghị Cấp cao Phật giáo ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ III chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Samdech Men Sam An - Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia. Hội nghị quy tụ hơn 200 đại biểu là quan chức quản lý tôn giáo, chư tôn giáo phẩm đại diện Phật giáo ba nước, các Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tại Phnom Penh. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.
Tham dự và phát biểu chào mừng Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia, ông Chay Borin, cho biết Hội nghị Cấp cao Phật giáo Campuchia - Lào - Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phản ánh sự phát triển của hoạt động thừa hành tín ngưỡng Phật giáo mà còn đáp ứng yêu cầu của những người theo đạo Phật, cùng đoàn kết góp phần xây dựng hòa bình và hòa hợp xã hội thông qua con đường đúng đắn của Phật giáo ở mỗi quốc gia. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Chay Borin bày tỏ kỳ vọng hội nghị thực sự phản ánh tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa ba nước, đồng thời tiếp tục quảng bá giá trị Phật giáo đến các cộng đồng trong khu vực và trên thế giới.
Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, bà Men Sam An cho biết Campuchia, Việt Nam và Lào là ba quốc gia láng giềng có quan hệ truyền thống lâu đời, cùng uống chung dòng nước Mekong và trải qua nhiều thăng trầm. Trong tiến trình lịch sử đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước từng kề vai sát cánh hỗ trợ lẫn nhau giành độc lập, tự do và thống nhất dân tộc cho đến ngày nay. Đặc biệt, sau khi Campuchia thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ, mối quan hệ giữa ba nước càng tốt đẹp, giúp hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tôn giáo tiến triển nhanh chóng.
Theo Samdech Men Sam An, không riêng gì ở Campuchia, Lào hay Việt Nam, tinh thần từ bi, hỉ xả, vô ngã, vị tha của Phật giáo được thấm nhuần sâu sắc trong cuộc sống thường nhật, giúp người dân chung sống hòa thuận, xã hội thanh bình, trở thành hình mẫu tốt đẹp cho cuộc sống ổn định và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Phật giáo không chỉ là cội nguồn mang tới sức mạnh tự cường và kiên định triết lý phi bạo lực, giá trị của Phật giáo còn góp phần thúc đẩy hòa hợp dân tộc, tinh thần yêu nước và hợp tác, thúc đẩy một xã hội hòa bình, thịnh vượng.
Khẳng định Phật giáo là động lực tích cực dẫn tới những thay đổi về tinh thần và thể chất, là cội nguồn mang lại nền tảng tinh thần, tâm linh vững chắc cần có của mỗi con người để xây dựng một tương lai thịnh vượng, công bằng và trường tồn, Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia nhấn mạnh: “Tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và bất định với nhiều rủi ro đã gây sức ép lớn lên bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo trong công cuộc phát triển của các quốc gia và toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tôn giáo càng đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia giữ gìn, đề cao giá trị, cũng như xây dựng nguyên tắc chung của tôn giáo nhằm góp phần tìm kiếm sự bình an và hòa bình cho xã hội; đồng thời là yếu tố đầu vào không thể thiếu trong công cuộc phát triển bền vững toàn cầu”.
Sau phiên khai mạc, Hội nghị Cấp cao Phật giáo ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ III tiến hành phiên họp toàn thể với các nội dung phát biểu, trình bày tham luận, thảo luận của các quan chức quản lý, chức sắc tôn giáo, đại biểu chư tăng đến từ ba quốc gia.
Chia sẻ tại phiên họp toàn thể, thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đánh giá cao chủ đề của hội nghị năm nay khi thế giới đang tồn tại những cuộc xung đột vũ trang khiến hai từ "hòa bình" vẫn còn là khát vọng; khi xã hội một số nơi còn bất ổn, bất định khiến "sự hòa hợp" giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên vẫn còn là "niềm mơ ước"; và khi phát triển không gắn liền với sự "bền vững" đang để lại những hệ lụy cho các thế hệ hôm nay và mai sau phải gánh chịu hậu quả. Từ góc tiếp cận đó, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: “Việc chúng ta cùng nhau hội họp ở đây để bàn thảo đưa ra các giải pháp, biến khát vọng, ước mơ của mọi người dân trên Trái Đất trở thành sự thực, biến hậu quả trở thành kết quả trong các công cuộc phát triển, kiến thiết là một việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực và đáng được tôn vinh”.
Theo ông Nguyễn Hải Trung, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên tinh thần đó, Việt Nam coi trọng và sẵn sàng thúc đấy quan hệ hợp tác tôn giáo, trong đó hợp tác Phật giáo được coi là kênh ngoại giao nhân dân quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và tôn giáo với các quốc gia, đặc biệt là các nước trong khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và sự ổn định, phát triển của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.
Ông Nguyễn Hải Trung cho biết Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp phát triển đất nước. Khẳng định Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo nhằm tạo điều kiện tốt nhất để mọi người thực hành quyền tự do tôn giáo của mình, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nêu rõ: “Với chức năng là cơ quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam ủng hộ và tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc tham gia các diễn đàn với Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào, vì mục tiêu hòa hợp, đoàn kết và phát triển bền vững trong khu vực, cũng như trên thế giới”.
Trong tham luận trình bày tại Hội nghị, bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam - cho biết là quốc gia có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo vô cùng phong phú và đa dạng, ở Việt Nam không có mâu thuẫn hay xung đột tôn giáo. Các tôn giáo ở Việt Nam đều có mối quan hệ tôn trọng và hợp tác với nhau và với cộng đồng xã hội.
Theo bà Trần Thị Minh Nga, tính đến hết tháng 12/2024, ở Việt Nam có hơn 95% dân số theo tín ngưỡng, tôn giáo với gần 30.000 cơ sở thờ tự. Trong đó, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tăng ni, Phật tử đông nhất với khoảng 15 triệu tín đồ, tương đương khoảng 55% tổng số tín đồ. Phật giáo cũng là tôn giáo có số cơ sở thờ tự nhiều nhất, chiếm gần 64% tổng số cơ sở thờ tự và có địa bàn hoạt động rộng nhất, ảnh hưởng sâu rộng nhất trong đời sống xã hội Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết Hội nghị Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia với chủ đề “Hòa hợp Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững” nói lên tinh thần đoàn kết, hòa hợp của ba quốc gia có cùng niềm tin, tín ngưỡng Phật giáo. Diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều xung đột, gây nên những bất ổn trong đời sống, tinh thần, chính vì vậy, Hội nghị này có vai trò vô cùng quan trọng để đem lại tiếng nói chung cho cộng đồng ba quốc gia trên tinh thần Phật giáo.
Dẫn triết lý “duyên khởi” của nhà Phật, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng sự tồn tại của Việt Nam cũng là sự tồn tại của Lào, Campuchia và ngược lại, cũng như của nhân loại; đồng thời bày tỏ cảm nhận sâu sắc rằng Hội nghị lần này là tiếng nói chung, nhất quán để tất cả cùng nhau đoàn kết, hòa hợp, có trách nhiệm, cùng chia sẻ nhằm xây dựng nền tảng hòa bình trên cơ sở từ bi, trí tuệ và triết lý duyên khởi của đạo Phật, qua đó mang lại đời sống bình an, hạnh phúc cho nhân loại.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các bên liên quan đã ký Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ III với chủ đề “Hòa hợp Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững”. Trong đó, cam kết thực hiện các nguyên tắc và hành động liên quan các lĩnh vực bao gồm: Bảo tồn và thúc đẩy di sản Phật giáo, Tăng cường hợp tác Phật giáo khu vực, Thúc đẩy hòa bình và hài hòa, Thúc đẩy phát triển bền vững, Giáo dục và trao quyền cho thanh niên và Tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn cầu.
Hội nghị cũng nhất trí giao Trung ương Phật giáo Lào đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao Phật giáo Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 4 năm 2027./.