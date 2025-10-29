Việt Nam - Lào - Campuchia: Phát huy tinh thần hòa hợp của Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững

Ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Chia sẻ tại phiên họp toàn thể, thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đánh giá cao chủ đề của hội nghị năm nay khi thế giới đang tồn tại những cuộc xung đột vũ trang khiến hai từ "hòa bình" vẫn còn là khát vọng; khi xã hội một số nơi còn bất ổn, bất định khiến "sự hòa hợp" giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên vẫn còn là "niềm mơ ước"; và khi phát triển không gắn liền với sự "bền vững" đang để lại những hệ lụy cho các thế hệ hôm nay và mai sau phải gánh chịu hậu quả. Từ góc tiếp cận đó, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: “Việc chúng ta cùng nhau hội họp ở đây để bàn thảo đưa ra các giải pháp, biến khát vọng, ước mơ của mọi người dân trên Trái Đất trở thành sự thực, biến hậu quả trở thành kết quả trong các công cuộc phát triển, kiến thiết là một việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực và đáng được tôn vinh”.

Theo ông Nguyễn Hải Trung, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên tinh thần đó, Việt Nam coi trọng và sẵn sàng thúc đấy quan hệ hợp tác tôn giáo, trong đó hợp tác Phật giáo được coi là kênh ngoại giao nhân dân quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và tôn giáo với các quốc gia, đặc biệt là các nước trong khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và sự ổn định, phát triển của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ông Nguyễn Hải Trung cho biết Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp phát triển đất nước. Khẳng định Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo nhằm tạo điều kiện tốt nhất để mọi người thực hành quyền tự do tôn giáo của mình, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nêu rõ: “Với chức năng là cơ quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam ủng hộ và tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc tham gia các diễn đàn với Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào, vì mục tiêu hòa hợp, đoàn kết và phát triển bền vững trong khu vực, cũng như trên thế giới”.