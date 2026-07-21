Việt Nam là điểm đến tiềm năng trong chiến lược mở rộng hợp tác của doanh nghiệp Trung Quốc

Bà Đàm Minh Minh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự Chính quyền nhân dân thành phố Đức Châu cho rằng Việt Nam sở hữu thị trường lớn với nhiều dư địa phát triển. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, bà Đàm Minh Minh (Tan Mingming) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự Chính quyền nhân dân thành phố Đức Châu - cho biết những năm gần đây, thành phố đặc biệt coi trọng thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Việt Nam là một đối tác quan trọng. Theo bà, Việt Nam có môi trường kinh doanh tích cực, hiệu quả làm việc cao, an ninh xã hội ổn định, đồng thời sở hữu thị trường lớn với nhiều dư địa phát triển. Bà Đàm Minh Minh nhận định: “Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy môi trường đầu tư của Việt Nam tương đối tốt. Đặc biệt, tiềm năng thị trường rất lớn, đây là cơ hội hợp tác đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp Đức Châu”. Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, bà Đàm Minh Minh (Tan Mingming) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự Chính quyền nhân dân thành phố Đức Châu - cho biết những năm gần đây, thành phố đặc biệt coi trọng thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Việt Nam là một đối tác quan trọng. Theo bà, Việt Nam có môi trường kinh doanh tích cực, hiệu quả làm việc cao, an ninh xã hội ổn định, đồng thời sở hữu thị trường lớn với nhiều dư địa phát triển. Bà Đàm Minh Minh nhận định: “Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy môi trường đầu tư của Việt Nam tương đối tốt. Đặc biệt, tiềm năng thị trường rất lớn, đây là cơ hội hợp tác đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp Đức Châu”.

Theo bà, bên cạnh các lĩnh vực như nông nghiệp hiện đại, đồ gỗ, chế biến thực phẩm và gia vị, hai bên còn có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong các ngành mới như năng lượng mới, xe điện, thiết bị thể thao, thang máy và công nghiệp xanh. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, triển lãm sản phẩm và các diễn đàn hợp tác kinh tế nhằm tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác. Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên cũng cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thanh niên, nhằm tăng cường hiểu biết và củng cố nền tảng hợp tác lâu dài.

Cùng với đánh giá tích cực từ phía chính quyền địa phương, các doanh nghiệp Đức Châu cũng nhận định Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong quá trình phát triển công nghiệp và chuyển đổi năng lượng.

Bà Hỗ Thục Quân, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Quốc tế thuộc Tập đoàn Gerui De nhận định việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng khu vực. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Hỗ Thục Quân (Hu Shujun) - Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Quốc tế thuộc Tập đoàn Gerui De tỉnh Sơn Đông - cho biết doanh nghiệp này đã xuất khẩu nhiều sản phẩm sang Việt Nam trong các năm qua, bao gồm hệ thống điều hòa trung tâm, thiết bị thông gió, tháp giải nhiệt và các thiết bị xử lý môi trường. Bà Hỗ Thục Quân nhận định Việt Nam có nhu cầu lớn về các giải pháp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng do tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh. Vì vậy, các lĩnh vực như xây dựng xanh, xử lý môi trường công nghiệp, năng lượng tái tạo, vật liệu mới và quản lý vận hành thông minh có nhiều triển vọng hợp tác. “Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư hạ tầng như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hệ thống đường sắt đô thị, khu công nghiệp, khu đô thị mới; đồng thời triển khai các chính sách giảm phát thải carbon, phát triển năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh. Đây là những lĩnh vực có sự tương đồng cao với định hướng phát triển của doanh nghiệp Trung Quốc”, bà Hỗ Thục Quân nhận định.

Đại diện doanh nghiệp Sơn Đông cũng kiến nghị hai bên tiếp tục cải thiện các nền tảng kết nối thương mại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, tăng cường hợp tác công nghệ và thúc đẩy các dự án liên doanh, liên kết tại Việt Nam. Theo bà, việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước không chỉ góp phần mở rộng thị trường mà còn thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng khu vực, phù hợp với xu hướng phát triển xanh và bền vững trong ASEAN.

Dây chuyền sản xuất trang thiết bị của Tập đoàn Gerui De. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo đánh giá chung, với lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, tốc độ phát triển kinh tế và vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, Việt Nam đang trở thành một thị trường được nhiều địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm. Việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, năng lượng mới và công nghệ cao được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới./.