Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn bậc nhất châu Á

Di sản Văn hóa Thế giới Hội An - thành phố sáng tạo của UNESCO. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam Huế - giữ gìn quá khứ để hướng tới tương lai Khung cảnh chợ cá bãi sau Mũi Né. Ảnh Lê Minh/VNP Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh lung linh bên sông Sài Gòn. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Trung tâm thành phố Nha Trang về đêm. Ảnh: Đỗ Tuấn Ngọc

Theo bài viết ngày 2/1 trên trang thông tin nói trên, an toàn đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi người khi đi du lịch, trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới hứng chịu ảnh hưởng từ những hiện tượng thời tiết cực đoan hay các cuộc xung đột gây ra. Khu vực châu Á cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, một quốc gia châu Á đã được chứng minh là điểm đến an toàn đối với khách du lịch, đó là Việt Nam. Theo bảng xếp hạng Chỉ số Luật pháp và Trật tự Toàn cầu mới nhất do Gallup - công ty tư vấn và phân tích có trụ sở ở Washington - công bố cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á mà còn là quốc gia đứng thứ 7 trên thế giới xét về môi trường hòa bình.

Theo bài viết, năm 2024 sẽ là năm du lịch của châu Á, trong đó, mọi sự chú ý của du khách quốc tế sẽ đổ dồn vào Việt Nam. Malaysia với khung cảnh đa văn hóa hay Indonesia với vô số hòn đảo thiên đường sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượt khách quốc tế đến thăm trong những tháng tới. Việt Nam - vốn được mệnh danh là "hòn ngọc Đông Nam Á" từ nhiều năm qua - vẫn tiếp tục tỏa sáng với những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và hùng vĩ nhất khu vực, cùng với nền văn hóa đậm đà bản sắc. Đó là lý do vì sao Việt Nam được xếp hạng cao nhất ở khu vực châu Á trong bảng xếp hạng nói trên, với điểm số 92 trên tổng điểm tối đa 100. Với tỷ lệ tội phạm ở mức thấp và sự ổn định chính trị đầy ấn tượng, bài viết nhận định Việt Nam an toàn và ổn định hơn rất nhiều nước khác trên thế giới.

Xét về giá trị du lịch, bài viết cho rằng Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở châu Á. Những ai muốn trải nghiệm và khám phá thiên nhiên cũng như văn hóa bản địa độc đáo thì Việt Nam là nơi đến lý tưởng. Cho dù đi từ Bắc vào Nam hay ngược lại, khách du lịch nên dành thời gian đắm mình trong không gian phố cổ Hội An đầy quyến rũ.

Một địa điểm không thể bỏ qua đó là Cố đô Huế. Tiếp đó, một điểm dừng chân không thể bỏ lỡ là Đà Nẵng với những bãi biển trải dài, bờ cát trắng mịn và những khu bảo tồn thiên nhiên đặc sắc. Bài viết còn nhắc đến Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) với những cồn cát vàng và thị trấn ven biển yên bình và thơ mộng.

Bài viết nhấn mạnh, đến với Việt Nam, du khách quốc tế sẽ thỏa sức khám phá những địa điểm du lịch tuyệt vời dọc theo đất nước, từ Thành phố Hồ Chí Minh đầy năng động, Nha Trang nhộn nhịp, đến thủ đô Hà Nội hay Ninh Bình nổi tiếng với những kiến tạo địa chất tạo ra những cảnh quan ngoạn mục./.