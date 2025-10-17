Việt Nam khẳng định vị thế của châu Á - Thái Bình Dương trong hòa bình và phát triển bền vững

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Đối thoại Potomac lần thứ nhất. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Đối thoại Potomac năm 2025 có chủ đề “Thu hẹp khoảng cách: Vai trò trọng yếu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong an ninh và ổn định kinh tế toàn cầu” nhằm thúc đẩy đối thoại cởi mở, bao trùm và thực chất giữa các bên liên quan trong khu vực Á - Thái Bình Dương, tăng cường hiểu biết, hợp tác và trách nhiệm chung, thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức và cơ hội của khu vực.

Tham dự diễn đàn có hơn 100 đại biểu, gồm Đại sứ/đại diện Đại sứ quán các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ, học giả từ các tổ chức nghiên cứu chính sách Mỹ, châu Âu và châu Á, cựu quan chức chính phủ, các doanh nghiệp Mỹ và các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu chính tại phiên khai mạc, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đứng trước những biến động sâu sắc của chính trị và kinh tế toàn cầu, với các thách thức đan xen như cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và bất ổn an ninh phi truyền thống. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực năng động, chiếm hơn 60% GDP toàn cầu và đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.