Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hạt nhân

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Phiên thảo luận có sự tham dự của gần 100 đại biểu là đại diện các cơ quan LHQ, các quốc gia thành viên, giới học giả và sinh viên từ một số trường đại học lớn của thành phố New York. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã bày tỏ quan ngại về bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay cũng như những nguy cơ từ gia tăng chạy đua vũ trang, xung đột quốc tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của tiến trình giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hủy diệt toàn cầu, bao gồm các điều ước quốc tế liên quan như Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW). Tất cả nhất trí về tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác và tăng cường nhận thức của công chúng, nhất là giới trẻ, về tác động hủy diệt của vũ khí hạt nhân và vai trò của hợp tác đa phương đối với nỗ lực loại bỏ vĩnh viễn hiểm họa này. Đặc biệt, các bên đánh giá cao và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 sẽ diễn ra tại New York vào tháng 4-5/2026.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên - Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ - chia sẻ những quan ngại về môi trường an ninh quốc tế hiện nay, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình giải trừ quân bị và kêu gọi các nước đoàn kết, tăng cường chủ nghĩa đa phương nhằm củng cố lòng tin cũng như nhận thức chung về vấn đề này. Đại diện Việt Nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong vấn đề giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, thể hiện qua quyết tâm và nỗ lực đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 một cách cân bằng, minh bạch và bao trùm.

Năm 2022, Nghị quyết A/RES/77/51 của Đại hội đồng LHQ khoá 77 xác định “Ngày 5 tháng 3” (ngày Hiệp ước NPT bắt đầu có hiệu lực năm 1970) là Ngày quốc tế Nhận thức về Giải trừ quân bị và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tiến trình giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Nghị quyết A/RES/77/51 kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức quốc tế, công chúng và giới truyền thông cùng kỷ niệm ngày này thông qua các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng./.