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Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan
Khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức, biểu hiện hay động cơ nào, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ tăng cường hợp tác điều tra, truy tố và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, thực hiện hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố, bao gồm các cá nhân, tổ chức liên quan đến các vụ việc khủng bố tại Việt Nam thời gian qua.
Về các biện pháp phòng, chống khủng bố, đại diện Việt Nam nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn diện, vừa tăng cường các biện pháp an ninh và thực thi pháp luật, vừa triệt tiêu các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố, bao gồm tình trạng bất bình đẳng về chính trị, kinh tế và xã hội, xung đột kéo dài, phân biệt đối xử và tình trạng bị gạt ra bên lề. Việt Nam cũng đề cao vai trò của hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực, nhất là đối với các nước đang phát triển, đồng thời khẳng định mọi biện pháp phòng chống khủng bố cần phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế; phản đối việc áp dụng tiêu chuẩn kép trong phòng chống khủng bố.
Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của LHQ được Đại hội đồng thông qua năm 2006, là khuôn khổ chung quan trọng trong hợp tác phòng, chống khủng bố, gồm 04 trụ cột: xử lý các điều kiện dẫn đến khủng bố; phòng ngừa và đấu tranh chống khủng bố; nâng cao năng lực cho các quốc gia và tăng cường vai trò của LHQ; bảo đảm tôn trọng nhân quyền và pháp quyền trong phòng, chống khủng bố./.