Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững

Công sứ Nguyễn Hải Lưu phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, diễn đàn đã tập trung rà soát tiến độ triển khai Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký LHQ António Guterres cảnh báo tiến độ thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vẫn chậm, khi chỉ khoảng 1/3 các SDGs đang đi đúng hướng hoặc đạt tiến triển. Tổng thư ký cho rằng xung đột, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, giá lương thực và năng lượng tăng cao cùng gánh nặng nợ công đang cản trở tiến trình phát triển bền vững.



Phát biểu tại phiên thảo luận, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh chỉ còn 4 năm để hoàn thành Chương trình Nghị sự 2030, đòi hỏi cộng đồng quốc tế có những hành động quyết liệt hơn nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các SDGs, qua đó kêu gọi tăng cường chuyển giao công nghệ, thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực và bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho các nước đang phát triển, trong đó có các nước thu nhập trung bình. Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam cho biết việc Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao là dấu mốc quan trọng, là thành quả của 4 thập kỷ đổi mới và kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bao trùm. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia có thu nhập trung bình khác, Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh để tránh bẫy thu nhập trung bình.



Nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là động lực then chốt của phát triển bền vững, Công sứ Nguyễn Hải Lưu chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Đồng thời, Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực và cải cách thể chế nhằm nâng cao năng suất, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Khẳng định vai trò của chủ nghĩa đa phương, Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ cải tổ LHQ theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thích ứng tốt hơn với các thách thức toàn cầu, qua đó hỗ trợ các quốc gia thực hiện hiệu quả Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững./.