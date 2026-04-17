Việt Nam kêu gọi chấm dứt giao tranh, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo quốc gia thành viên LHQ. Phần lớn trong số 66 bài phát biểu đều nêu quan ngại về xung đột kéo dài ở Trung Đông và căng thẳng tại eo biển Hormuz, bày tỏ thất vọng về việc HĐBA chưa thể đưa ra các biện pháp hiệu quả nhằm chấm dứt xung đột, ngăn ngừa leo thang, cũng như bảo đảm an ninh, tự do hàng hải trên các tuyến vận tải biển quốc tế ở khu vực.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này. Trưởng Phái đoàn Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng tiếp diễn, trong đó có những diễn biến phức tạp tại Eo biển Hormuz, gây nhiều thương vong, làm gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng năng lượng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt với các nước đang phát triển. Đại diện Việt Nam cũng lấy làm tiếc về việc HĐBA LHQ chưa thể có hành động thống nhất và khách quan để xử lý khủng hoảng hiện nay.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam phản đối các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các quốc gia có chủ quyền, nhất là các quốc gia đã tuyên bố không liên quan đến xung đột; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ dân thường và hạ tầng dân sự thiết yếu theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ, trong đó có Nghị quyết 2573 của HĐBA. Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Trưởng Phái đoàn Việt Nam đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, phù hợp với Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhấn mạnh đối thoại thiện chí là con đường duy nhất đưa đến hòa bình bền vững, Đại sứ Đỗ Hùng Việt hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và kêu gọi các bên tận dụng cơ hội này để thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp lâu dài, đồng thời ghi nhận và ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì kênh liên lạc và tạo không gian cho ngoại giao.

Phiên họp ngày 16/4 được tổ chức theo quy định của Nghị quyết 76/262 về cơ chế tự động triệu tập thảo luận tại Đại hội đồng LHQ trong vòng 10 ngày làm việc sau khi có phủ quyết tại HĐBA./.