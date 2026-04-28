Việt Nam kêu gọi các nước tuân thủ nghiêm túc và cân bằng cả 3 trụ cột của Hiệp ước NPT

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại phiên thảo luận chung. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng đoàn Việt Nam, đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung, khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Hiệp ước NPT. Xem đây là nền tảng quan trọng trong cấu trúc an ninh quốc tế, Việt Nam kêu gọi các nước tuân thủ nghiêm túc, cân bằng cả 3 trụ cột về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân. Trong đó, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm đặc biệt cần thực hiện các cam kết giải trừ quân bị và không đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược. Các quốc gia cũng cần thúc đẩy các cơ chế quốc tế bổ trợ như sớm đưa vào thực thi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và tăng cường gia nhập, phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Việt Nam đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và quyền lợi của các quốc gia đang phát triển trong sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử nhằm thúc đẩy sự tiến bộ, thông qua tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, chuyên môn và bảo đảm nguồn tài chính bền vững. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện chính sách pháp luật quốc gia, thể hiện qua việc thông qua Chiến lược phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đến năm 2035, với tầm nhìn đến năm 2050; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, tập trung vào các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng. Trước những thách thức toàn cầu đầy phức tạp, Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định sự ủng hộ đối với giá trị của Hiệp ước NPT thông qua việc tăng cường nỗ lực tập thể và thông qua văn kiện kết quả hội nghị cân bằng, thực chất, định hướng cho chu kỳ tiếp theo của Hiệp ước.

Đoàn công tác Việt Nam tham dự Phiên khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Dưới sự chủ trì của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 sẽ diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 27/4-22/5, với nhiều phiên họp chuyên sâu giữa các quốc gia thành viên Hiệp ước. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị, do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm Trưởng đoàn và có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng), kiêm Phó Trưởng thường trực Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các đại diện của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao./.