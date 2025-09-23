Việt Nam - Indonesia mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị 70 năm

Đại sứ Tạ Văn Thông và Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương với quan khách tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Thái - PV TTXVN tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông điểm lại các thành tựu trong 80 năm qua của Việt Nam, đưa Việt Nam từ hình ảnh một đất nước bị chia cắt, tàn phá bởi chiến tranh và xung đột trở thành điểm đến quen thuộc của bạn bè trên toàn thế giới. Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng về việc quan hệ Việt Nam và Indonesia chưa bao giờ tốt đẹp hơn lúc này. Trong suốt bảy thập kỷ, hai nước không ngừng củng cố tình hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục.

Nhấn mạnh năm nay là một dịp đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Chính phủ và nhân dân Indonesia trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Theo ông, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước có nền tảng vững chắc do Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

Ông Faisol Riza, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia phát biểu nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam tiếp tục củng cố, đoàn kết, chung tay vì sự thịnh vượng của dân tộc. Ông bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Indonesia và Việt Nam hiện đã đạt đến đỉnh cao nhất kể từ khi thiết lập quan hệ song phương vào năm 1955. Thứ trưởng Faisol Riza chúc Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên chặng đường phát triển trong tương lai.

Trong khuôn khổ buổi lễ, chương trình nghệ thuật với các nhạc cụ dân tộc đặc sắc do các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn tại buổi lễ đã mang đến một không gian văn hóa đậm chất truyền thống. Bên ngoài không gian trang trọng của buổi lễ, một số hình ảnh đẹp đã được trưng bày nhằm giới thiệu với bạn bè Indonesia và quốc tế về đất nước con người Việt Nam. Trong không khí trang trọng và ấm áp, khách mời cũng được thưởng thức nhiều món ăn nổi tiếng của Việt Nam./.