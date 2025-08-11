Việt Nam - Indonesia đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực lương thực thực phẩm

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN

Ông Adiguna Wijaya, Quyền Tổng lãnh sự Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị của Việt Nam - Indonesia không ngừng phát triển. Đến nay, Việt Nam và Indonesia đã trở thành hai nền kinh tế trụ cột của ASEAN, chiếm 55% dân số và 45% GDP khu vực. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 16,7 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt 9,95 tỷ USD. Tháng 3/2025, lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đặt mục tiêu đưa thương mại song phương lên 18 tỷ USD vào năm 2028, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, trong đó có an ninh lương thực và phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp bền vững.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia tại Việt Nam, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN, trong khi Indonesia đứng thứ 2 về thương mại với Việt Nam trong khu vực. Về đầu tư, Việt Nam đã triển khai 123 dự án tại Indonesia; Điện Máy Xanh đã mở hệ thống cửa hàng, còn VinFast chuẩn bị khởi động dự án quy mô lớn tại đây. Trong khuôn khổ tầm nhìn đối tác chiến lược toàn diện, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác khoa học – công nghệ, cùng hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam và Indonesia đều có có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, với quy mô tiêu dùng hơn 370 triệu dân. Việt Nam cũng được biết đến là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Indonesia cũng có thế mạnh sản xuất dầu cọ, cà phê, từng bước tự chủ về gạo. Các lĩnh vực có thể hợp tác giữa hai nước như phát triển nghề cá bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới khoa học nông nghiệp, chuỗi giá trị tích hợp và tiếp cận thị trường.