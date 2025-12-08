Việt Nam hút khách Pháp dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới

Đèn LED trang trí rực sáng về đêm làm nổi bật kiến trúc nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Số liệu của hệ thống phân tích Orchestra dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp Du lịch Pháp cho thấy lượng đặt tour mùa Noel năm nay tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi tiêu trung bình mỗi du khách gần như không đổi, ở mức 3.916 euro. Bà Valérie Boned, Chủ tịch Hiệp hội, nhận định người Pháp vẫn ưu tiên ngân sách cho du lịch, đặc biệt vào dịp cuối năm – thời điểm họ thường lựa chọn các hành trình xa và dài ngày cùng gia đình.

Trong nhóm các điểm đến dài ngày, Việt Nam được đánh giá là điểm sáng nổi bật. Ông Patrice Caradec, Chủ tịch Seto – Hiệp hội các hãng điều hành du lịch Pháp – cho biết Việt Nam “chưa bao giờ thu hút nhiều khách Pháp đến vậy kể từ sau COVID-19”. Việc quốc gia mở cửa muộn hơn một số nước châu Á khác khiến nhu cầu dồn nén tăng mạnh khi ngành du lịch hoàn toàn khôi phục. Hiện đất nước hình chữ “S” đã trở lại mức tương đương thời kỳ trước đại dịch.

Sự bứt phá của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh mùa du lịch mùa Đông năm nay chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực ở phân khúc dài ngày. Theo Orchestra, các điểm đến xa như Mexico (+10,6%), Thái Lan (+2,4%) hay Cộng hòa Dominicana (+2,2%) đều tăng trưởng đáng kể, nhờ sự mở rộng đường bay của các hãng hàng không Air France và Air Caraïbes.

Ở nhóm điểm đến với khoảng cách trung bình, Ai Cập ghi nhận sự trở lại ấn tượng với mức tăng 46,6%, trong khi Cap-Vert tăng 11,8%. Maroc (+2,3%) và Tunisia (+4,9%) tiếp tục là lựa chọn ổn định cho du khách Pháp. Một số hãng như Comptoir des Voyages cho biết lượng khách đến Maroc giảm, nhưng bù lại Italy, Tây Ban Nha và Jordan đang tăng mạnh. Xu hướng đi Bắc Âu – như Phần Lan và Iceland – giảm rõ rệt, ngược lại Ai Cập hưởng lợi từ việc khai trương bảo tàng mới tại Cairo.

Các hãng lữ hành cho biết thị trường năm nay biến động khó lường. Nhiều khách Pháp chần chừ đến tận tháng 11 mới đặt tour – một hiện tượng hiếm gặp, bởi giai đoạn cao điểm đặt chỗ thường rơi vào tháng 9-10. Giá dịch vụ tăng mạnh sau đại dịch - từ vé máy bay, khách sạn cho đến hoạt động trải nghiệm - khiến người mua phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy vậy, theo ông Didier Arino, Giám đốc hãng nghiên cứu Protourisme, du lịch tiếp tục là “ưu tiên số một” trong chi tiêu của các hộ gia đình Pháp, khi họ “muốn tự thưởng cho mình thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa”.

Dự báo của Seto cho thấy đà tăng trưởng sẽ không dừng ở mùa Noel. Từ ngày 1/11 đến 30/4, lượng khách Pháp đi du lịch nước ngoài được kỳ vọng tăng thêm 7% về số lượt và 9% về khối lượng đặt chỗ. Trước nhận định rằng xu hướng “du lịch bù đắp” hậu COVID đã kết thúc, các hãng lữ hành cho rằng thực tế hoàn toàn ngược lại: nhu cầu thoát khỏi mùa Đông lạnh giá, tìm đến nắng ấm và các hành trình xa vẫn tiếp tục bền vững.

Trong bức tranh chung đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến có sức hút đặc biệt, vừa nhờ cảnh quan – văn hóa hấp dẫn, vừa nhờ chính sách phục hồi du lịch hiệu quả, tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của mình trên bản đồ du lịch mùa Đông của các du khách đến từ đất nước hình lục lăng./.