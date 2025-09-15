Việt Nam - Hoa kỳ nỗ lực làm sạch ô nhiễm dioxin, cải thiện cuộc sống người khuyết tật

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam chủ trì các sự kiện trên.

Tham gia sự kiện có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper làm Trưởng đoàn đại biểu Hoa Kỳ; đại diện tổ chức quốc tế gồm: Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP); Quỹ môi trường toàn cầu (GEF); Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa là một trong những dự án đặc biệt quan trọng, thể hiện quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam - Hoa Kỳ khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, góp phần hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung vào năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và sự phát triển bền vững.

Tại sự kiện, đại diện Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã trao chứng nhận các khu vực đã làm sạch dioxin với khoảng 6 ha ở sân bay Biên Hòa.

Sau 6 năm thực hiện (từ tháng 12/2019 đến nay), Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa đã xử lý được gần một nửa diện tích đất ô nhiễm dioxin ở các khu vực trong sân bay Biên Hòa và một phần bên ngoài sân bay đạt ngưỡng an toàn, bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân và cơ quan chức năng địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.