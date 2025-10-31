Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết hợp tác về tăng cường khắc phục hậu quả chiến tranh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper ký kết Bản ghi nhớ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đồng chủ trì lễ ký kết có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo Quốc gia 701) và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Bản ghi nhớ được xây dựng nhằm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và sự phát triển bền vững; được xây dựng dựa trên Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng đã ký năm 2024; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng (nay là Bộ Chiến tranh) Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ký năm 2011, cập nhật năm 2022.

Báo cáo nội dung Bản ghi nhớ, Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Chánh Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) cho biết, Bản ghi nhớ được ký kết nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam trong 5 lĩnh vực: Khắc phục hậu quả ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam. Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật, không kể nguyên nhân, tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam. Xử lý dioxin liên quan đến chiến tranh Việt Nam ở sân bay Biên Hòa. Duy trì hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Cung cấp hợp tác toàn diện trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.

Với 5 phạm vi hợp tác được xác định, nội dung triển khai tập trung vào các hoạt động chia sẻ thông tin, tài liệu và kỷ vật; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn, tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông và thực hiện các dự án, chương trình theo mục tiêu của Bản ghi nhớ.

Đồng thời, hai bên cũng xác định rõ vai trò của từng bên trong triển khai Bản ghi nhớ, các quy định chung về tổ chức thực hiện. Mỗi bên thành lập tổ công tác để thuận tiện cho việc trao đổi, xây dựng và đánh giá kế hoạch. Tổ công tác phía Việt Nam do đồng chí Chánh Văn phòng 701 làm Tổ trưởng. Tổ công tác phía Hoa Kỳ do Tham tán Chính trị Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại diện cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Viên chức cấp cao của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại diện cho Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ làm Tổ trưởng.